Un apel de la un presupus polițist, urmat de discuții cu falși reprezentanți ai unor instituții financiare, poate lăsa victima cu un credit și fără bani. Atacatorii folosesc date personale reale și documente falsificate pentru a-și face povestea credibilă.

O nouă fraudă prin telefon face victime. Ce trebuie să faci dacă te sună un "poliţist" - Shutterstock

Totul începe cu un apel telefonic. Persoana de la celălalt capăt al firului pretinde că este polițist și îi spune victimei că o altă persoană încearcă să contracteze credite folosindu-i identitatea, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea națională în domeniul securității cibernetice.

Cum funcţionează schema "credit în numele tău"

Schema, denumită de specialiști frauda "creditului în numele tău", combină tehnicile de vishing (fraudă prin apeluri telefonice) cu ingineria socială. Atacatorii se dau drept polițiști sau reprezentanți ai unor instituții financiare și construiesc frauda în mai multe etape, pentru a câștiga încrederea victimei.

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Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocii pot folosi date personale reale și îi pot trimite pe WhatsApp legitimații, documente sau alte materiale falsificate. În același timp, încearcă să creeze panică, spunându-i persoanei contactate că este implicată într-un dosar de fraudă sau că există riscul ca alte persoane să obțină bani în numele său.

Pentru a face povestea cât mai credibilă, atacatorii pot trimite victimelor capturi de ecran care par să provină din aplicații bancare, informații despre presupuse credite sau chiar fotografii realizate în apropierea unor unități bancare. De asemenea, victima este transferată către un fals reprezentant al unei bănci.

În etapa următoare, apelul este preluat de o altă persoană, prezentată drept reprezentant al unei instituții financiare sau al băncii centrale. Aceasta îi cere victimei să intre în aplicația bancară și o convinge să solicite credite, să retragă numerar sau să facă transferuri. Toate aceste operațiuni sunt prezentate drept măsuri necesare pentru "protejarea fondurilor". În realitate, banii ajung la atacatori.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că nicio autoritate și nicio bancă nu va cere unei persoane să contracteze un credit pentru a-și proteja banii. Experții recomandă să nu fie furnizate prin telefon date personale, informații bancare sau coduri de autentificare și să nu fie urmate instrucțiuni telefonice privind transferurile de bani.

Dacă există suspiciuni, apelul trebuie închis, iar instituția în numele căreia pretinde că sună persoana respectivă trebuie contactată separat, folosind numai datele oficiale de contact. Tentativele de fraudă pot fi raportate către DNSC la numărul 1911 sau prin platforma de raportare a incidentelor cibernetice.