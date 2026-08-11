Un bărbat din Cluj are dosar penal după ce a chinuit un animal. Protecţia Animalelor a intrat pe fir.

Dosar penal pentru un bărbat din Cluj care s-a filmat cum îneacă un pui de şobolan - Arhivă

Bărbatul a prins un pui şobolan şi l-a pus într-o găleată cu apă pentru a vedea cât durează până se îneacă animalul. Ca şi cum nu era de ajuns, bărbatul a filmat totul şi a pus clipul pe TikTok. Protecţia Animalelor s-a sesizat în acest caz.

"În data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat verificări, în urma cărora au identificat persoana care ar fi realizat materialul video, fiind vorba despre un bărbat de 49 de ani, din comuna Florești. În continuarea verificărilor, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor, conform Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

În acest context, a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale", se arată în comunicatul autorităţilor.

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