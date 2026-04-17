Video Fugar, prins după ce a vrut să dea o ultimă lovitură, la Aeroportul Otopeni: ochelari de 2.400 de lei
Uneori în viaţă e bine să ştii când să te opreşti. Deşi încerca să fugă din ţară pentru a scăpa de o pedeapsă cu închisoare, un tânăr nu s-a putut abţine să nu ia un suvenir de pe Aeroportul Otopeni: a dosit în bagaje o pereche de ochelari de lux. Poliţiştii de la transporturi l-au prins în doar câteva minute, iar în bagaje i-au găsit bunuri de zeci de mii de euro, şi ele probabil furate. Aşa că de unde avea de executat un an şi două luni de închisoare, s-ar putea să stea după gratii cinci ani.
Discret, cu o şapcă pe cap şi o geantă încăpătoare pe umăr, tânărul de 25 de ani s-a plimbat printre rafturile magazinelor din Aeroportul Otopeni. I-a luat doar câteva clipe să înşface o pereche de ochelari de lux şi să pună în locul lor, o altă pereche, de pe un raft vecin. Angajaţii magazinului stăteau însă cu ochii pe marfă ca pe butelie.
"Aceștia sunt ochelarii pe care bărbatul i-a furat din magazinul aeroportului. Valorează aproape 2400 de lei. După ce i-a ascuns în bagaj, și-a continuat drumul spre poarta de îmbarcare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu a mai apucat însă să urce în avion. A fost oprit și ridicat de polițiști chiar de la coada de îmbarcare", explică Ana Grigore, reporter Observator.
Din momentul în care a pus mâna pe ochelari şi până a fost încătuşat, nu au trecut nici zece minute. Angajaţii magazinului au dat alarma, iar poliţiştii de la Transporturi l-au prins şi i-au cerut să le arate ce are în bagaje. Au descoperit bijuterii din aur, genţi şi ceasuri de lux, în valoare de zeci de mii de euro, fără acte de provenienţă. L-au întrebat unde pleacă, tânărul le-a spus că merge la înmormântarea mamei sale, la Paris. În realitate, încerca să fugă de închisoare.
"Era introdusă o semnalare având în vedere punerea în executare a unei sentințe penale definitive pentru deținerea de droguri de mare risc, pronunțată în data de 15 aprilie 2026", a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.
Avea de executat un an şi două luni de închisoare. Poliţiştii l-au dus direct la Penitenciarul Rahova. Iar "escala" de la aeroport l-ar putea costa peste cinci ani în spatele gratiilor.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰