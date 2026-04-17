Video Fugar, prins după ce a vrut să dea o ultimă lovitură, la Aeroportul Otopeni: ochelari de 2.400 de lei

Uneori în viaţă e bine să ştii când să te opreşti. Deşi încerca să fugă din ţară pentru a scăpa de o pedeapsă cu închisoare, un tânăr nu s-a putut abţine să nu ia un suvenir de pe Aeroportul Otopeni: a dosit în bagaje o pereche de ochelari de lux. Poliţiştii de la transporturi l-au prins în doar câteva minute, iar în bagaje i-au găsit bunuri de zeci de mii de euro, şi ele probabil furate. Aşa că de unde avea de executat un an şi două luni de închisoare, s-ar putea să stea după gratii cinci ani.

de Ana Grigore

la 17.04.2026 , 19:47

Discret, cu o şapcă pe cap şi o geantă încăpătoare pe umăr, tânărul de 25 de ani s-a plimbat printre rafturile magazinelor din Aeroportul Otopeni. I-a luat doar câteva clipe să înşface o pereche de ochelari de lux şi să pună în locul lor, o altă pereche, de pe un raft vecin. Angajaţii magazinului stăteau însă cu ochii pe marfă ca pe butelie.

"Aceștia sunt ochelarii pe care bărbatul i-a furat din magazinul aeroportului. Valorează aproape 2400 de lei. După ce i-a ascuns în bagaj, și-a continuat drumul spre poarta de îmbarcare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu a mai apucat însă să urce în avion. A fost oprit și ridicat de polițiști chiar de la coada de îmbarcare", explică Ana Grigore, reporter Observator.

Din momentul în care a pus mâna pe ochelari şi până a fost încătuşat, nu au trecut nici zece minute. Angajaţii magazinului au dat alarma, iar poliţiştii de la Transporturi l-au prins şi i-au cerut să le arate ce are în bagaje. Au descoperit bijuterii din aur, genţi şi ceasuri de lux, în valoare de zeci de mii de euro, fără acte de provenienţă. L-au întrebat unde pleacă, tânărul le-a spus că merge la înmormântarea mamei sale, la Paris. În realitate, încerca să fugă de închisoare.

"Era introdusă o semnalare având în vedere punerea în executare a unei sentințe penale definitive pentru deținerea de droguri de mare risc, pronunțată în data de 15 aprilie 2026", a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.

Avea de executat un an şi două luni de închisoare. Poliţiştii l-au dus direct la Penitenciarul Rahova. Iar "escala" de la aeroport l-ar putea costa peste cinci ani în spatele gratiilor.

Ana Grigore
Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
