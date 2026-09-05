Georgina Rodriguez, apariţie spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneţia. Cât au costat bijuteriile

La Festivalul de Film de la Veneţia, spectacolul este departe de final! Soţia lui Cristiano Ronaldo a făcut senzaţie pe covorul roşu, cu un costum inspirat din moda masculină şi bijuterii spectaculoase. În paralel, marile nume ale cinematografiei continuă să fie în centrul atenţiei. Un film despre trecut, vinovăţie şi răzbunare a ridicat publicul în picioare.

Cu un decolteu generos, extrem de senzuală şi elegantă, soţia lui Cristiano Ronaldo a dominat covorul roşu de la Veneţia într-o ţinută de inspiraţie masculină. Georgina a accesorizat costumul albastru cu un colier spectaculos din diamante. Diva a plusat cu cercei şi inele în formă de semilună. Valoarea bijuteriilor e estimată la 55 de milioane de dolari.

Noi proiecţii au completat spectacolul. Regizorul Paul Schrader s-a emoţionat până la lacrimi în timpul ovaţiilor de 4 minute pe care filmul său, "The Basics of Philosophy", le-a primit la finalul serii.

Producţia spune povestea unui profesor de filosofie pe care trecutul începe să îl bântuie. Asta după ce o persoană pe care a rănit-o cu mulţi ani în urmă reapare în peisaj să-i ceară socoteală.

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"Oricât de departe ai fugi şi oricât de repede ai alerga, nu poţi scăpa de copilăria ta. Am urmat de la şcoli creştine, până la facultatea de teologie. Cum aş putea să nu scriu despre vinovăţie şi mântuire?", a declarat Paul Schrader, regizor.

Astăzi are loc premiera filmului "Primetime", considerat unul dintre favoritele la Marele Trofeu.