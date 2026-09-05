Un grav accident rutier, urmat de un incendiu, s-a produs sâmbătă dimineață, pe raza localității Fântâna Mare, din județul Suceava. Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 06:00.

Accident urmat de incendiu în Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate în mașină

Două persoane au fost găsite carbonizate într-o maşină care a luat foc după ce a lovit un cap de pod, sâmbătă dimineaţă, pe raza localităţii Fântâna Mare, din judeţul Suceava.

”Accident rutier, urmat de un incendiu, pe raza localităţii Fântâna Mare. Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 06:00. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi o ambulanţă SMURD”, informează ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, a fost identificat un autoturism care s-a lovit de un cap de pod, iar în urma impactullui maşina a luat foc şi ardea generalizat.

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”După localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, precizează ISU Suceava.