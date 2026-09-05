Chiar dacă graffiti-ul rămâne un subiect controversat în rândul românilor, un festival din Capitală schimbă regulile jocului. Pasajul Lujerului din Parcul Liniei s-a transformat într-un muzeu dedicat artei urbane. Artiști din România, dar și creatori internaționali, au venit să își prezinte lucrările, iar până mâine, bucureștenii sunt invitați să le admire și să descopere poveștile din spatele lor.

Prima zi a festivalului Streetwise a adus sute de iubitori ai artei stradale în Parcul Liniei. Pereții Pasajului Feroviar Lujerului au prins culoare și s-au transformat în adevărate opere de artă.

Festivalul a început anul trecut, când peste 2000 mp au fost readuși la viață iar acum, peste 100 de artiști internaționali și locali au venit să își continue creația.

Astfel, creatorii își pot spune povestea prin artă și au ocazia să își expună pasiunea şi în faţa celoralalţi.

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”Este un mediu în care ne putem exprima liber, este un proiect frumos care deschide uşile către comunitate, astfel încât oamenii să poată veni aici, să poată întâlni artiştii, să poată pună întrebări deoarece de multe ori este o barieră între artişti, artă şi oamenii care nu sunt neapărat în domeniu”

”Lucrarea pe care am realizat-o reprezintă două personaje care pare că se îmbrăţişează dar pare că se şi luptă în acelaşi timp, am vrut să surprind această ambivalenţă care se află de cele mai multe ori în relaţiile interumane”, spun artiștii.

”Pasiunea a venit de când eram mic şi vedeam mereu metrourile desenate când veneam în bucureşti şi am zis că hai să încerc şi eu. Eu fac mai multe personaje, nu litere, deci mai mult pe partea de street Art. Pentru un desen, dacă foloseşti multe culori, îţi trebuie undeva la 30 40 de spray-uri”, spune Max, artist.

Atât astăzi, cât şi mâine, între orele 10:00 și 22:00, programul va include sesiuni de live painting, DJ seturi și concerte live.

”Chiar consider că ar trebui promovat cât mai mult şi altfel nu ar mai fi nici atâtea desene stradale în locuri ilegale. Fiecare lucrare transmire o anumită stare şi consider că sunt mai expresive ca la muzeu. Cu siguranţă arta care este aici nu este vandalism”.

”Nişte artişti foarte faini, şi artişti şi graffiti ul dă un vibe mişto la toată zona. Nu desenează nimeni peste desenele altora, este organizat, dar aşa, copii care mai bin şi dau cu graffiti peste tot prin oraş, aia nu mi se pare ok”.

”Mi se pare că e mai mult despre artă murală decât despre graffiti şi de artă ilegală să zic aşa. Bucureştiul are nevoie de asta, tinerii au nevoie de asta ca să îşi exprime emoţiile prin desen”, spun vizitatorii.

Seara s-a încheiat în ritmuri de rap și hip-hop, cu un concert care a adus energie și voie bună în rândul participanților.