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Video Goană nebună pe DN 56A. Șofer fără permis, eliberat din închisoare, a intrat pe contrasens în fuga de poliție

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.07.2026, 07:27 | Modificat la 25.07.2026, 08:01

Urmărire ca în filme pe DN 56A! Un bărbat fără permis, eliberat recent din închisoare, i-a pus pe jar pe poliştii din judeţul Mehedinţi.

Agenţii îl cunoşteau pe individ şi, când l-au zărit în trafic, i-au făcut semn să oprească, însă, fără rezultat. În cursa nebună cu maşina de poliţie pe urmele sale, a fost la un pas să provoace o tragedie - a intrat pe contrasens, acolo unde aproape a lovit trei autovehicule care circulau regulamentar.

Cursa s-a încheiat pe drumul spre Bistriţa, unde bărbatul şi-a abandonat autoturismul şi a încercat să fugă. A fost prins imediat şi dus la audieri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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