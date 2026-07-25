Urmărire ca în filme pe DN 56A! Un bărbat fără permis, eliberat recent din închisoare, i-a pus pe jar pe poliştii din judeţul Mehedinţi.

Agenţii îl cunoşteau pe individ şi, când l-au zărit în trafic, i-au făcut semn să oprească, însă, fără rezultat. În cursa nebună cu maşina de poliţie pe urmele sale, a fost la un pas să provoace o tragedie - a intrat pe contrasens, acolo unde aproape a lovit trei autovehicule care circulau regulamentar.

Cursa s-a încheiat pe drumul spre Bistriţa, unde bărbatul şi-a abandonat autoturismul şi a încercat să fugă. A fost prins imediat şi dus la audieri.