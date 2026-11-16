Un incendiu puternic care a izbucnit în casa unei familii din Iaşi trage un semnal de alarmă pentru toţi pasionaţii de biciclete şi trotinete electrice. Pentru că exact o bicicletă lăsată la încărcat în garaj s-a aprins din senin. Oamenii au scăpat în ultimul moment şi doar pentru că cei doi câini din casă au început să latre şi i-au trezit din somn.. Sunt imagini dramatice care arată cât de repede se poate transforma un dispozitiv aparent banal într-un adevărat pericol.

Incendiul a izbucnit în garajul familiei acolo unde într-o priză era la încărcat un acumultator de la o bicicletă electrică. Imediat flăcarile au cuprins întreaga anexă, la fel şi o magazie aflată în vecinătate şi locuinţa din spate. Un episod dramatic care arată cât de repede se poate transforma o baterie aparent inofensivă într-un pericol uriaș. Părinţii şi fiica lor adolescentă dormeau în casă în momentul în care au izbucnit flăcările. Cei doi câini bichoni i-au salvat: au început să latre şi i-au trezit din somn.

În România, în ultimii ani, au avut loc mai multe astfel de incidente

"Având în vedere că incendiul a fost observat târziu, la ajungerea forțelor de intervenție la fața locului, deja acesta se manifesta la locuință și garaj pe o suprafață de 100 mp, în garaj fiind și o mașină. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un conductor electric defect, este vorba de o priză care era supraîncărcată de un acumulator de la un mijloc electric", a declarat George Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iaşi. Un incident asemănător a fost surprins de camerele de supraveghere şi în Statele Unite. Bateria unei biciclete electrice a explodat în interiorul unei locuințe din Oregon. Șase persoane au reușit să se evacueze. Imaginile arată cât de repede se poate declanșa un incendiu.

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Şi în România, în ultimii ani, au avut loc mai multe astfel de incidente, dar cu trotinete electrice, principala cauză fiind tot supraîncălzirea sau defectarea bateriilor. Înainte de aprindere, acestea degajă un volum mare de gaze inflamabile care pot produce explozii puternice. "Totul se leagă în jurul acestei încălziri, nu sunt materialele potrivite pot lua foc. Lucrurile sunt într-o legătură unele cu altele. De exemplu un circuit de priză este dimensionat la 2kw, asta înseamnă că pot să pun niște receptoare mai mici acolo care să funcționeze tot timpul, dar când ai mașina de spălat, un cuptor sdau alte receptoare care au puteri mari si merg simultan, depășesc acești 2kw și fiecare ar trebui să aibă receptorul lor separat", a declarat Dorin Lucache, decan la Inginerie electrică energetica și informatică aplicată Iaşi.