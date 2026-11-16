Program meciuri UEFA Nations League: Germania - Olanda, marele duel de luni seara
Luni seara se joacă 10 meciuri din ultima etapă a grupelor UEFA Nations League, iar marele duel al serii se anunţă a fi cel dintre Germania şi Olanda.
Cele două formaţii se înfruntă într-un meci extrem de important pentru câştigarea Grupei A2. Olanda are trei puncte în faţa Germaniei, dar o victorie a nemţilor ar răsturna calculele hârtiei, în condiţiile în care cele două formaţii au încheiat la egalitate meciul tur.
Nu trebuie uitată, însă, echipa Greciei. În ciuda eşecului usturător de la sfârşitul săptămânii trecute, 0-7 cu Olanda, Grecia are, încă, posibilitatea de a încheia grupa la egalitate cu Germania şi Olanda, dacă învinge echipa Serbiei, pe teren propriu, iar Germania câştigă în faţa Olandei.
Program meciuri UEFA Nations League
Luni, 16 noiembrie
17.00, Insulele Feroe - Moldova
17.00, Kazahstan - Slovacia
19.00, Estonia - Bulgaria
19.00, Islanda - Luxemburg
19.00, Lituania - Liechtenstein
21.45, Gibraltar - Malta
21.45, Germania - Olanda
21.45, Grecia - Serbia
21.45, Macedonia de Nord - Slovenia
21.45, Elveţia - Scoţia