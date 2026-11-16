Program meciuri UEFA Nations League: Germania - Olanda, marele duel de luni seara

Luni seara se joacă 10 meciuri din ultima etapă a grupelor UEFA Nations League, iar marele duel al serii se anunţă a fi cel dintre Germania şi Olanda.

Cele două formaţii se înfruntă într-un meci extrem de important pentru câştigarea Grupei A2. Olanda are trei puncte în faţa Germaniei, dar o victorie a nemţilor ar răsturna calculele hârtiei, în condiţiile în care cele două formaţii au încheiat la egalitate meciul tur.

Nu trebuie uitată, însă, echipa Greciei. În ciuda eşecului usturător de la sfârşitul săptămânii trecute, 0-7 cu Olanda, Grecia are, încă, posibilitatea de a încheia grupa la egalitate cu Germania şi Olanda, dacă învinge echipa Serbiei, pe teren propriu, iar Germania câştigă în faţa Olandei.

Program meciuri UEFA Nations League

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Luni, 16 noiembrie

17.00, Insulele Feroe - Moldova

17.00, Kazahstan - Slovacia

19.00, Estonia - Bulgaria

19.00, Islanda - Luxemburg

19.00, Lituania - Liechtenstein

21.45, Gibraltar - Malta

21.45, Germania - Olanda

21.45, Grecia - Serbia

21.45, Macedonia de Nord - Slovenia

21.45, Elveţia - Scoţia