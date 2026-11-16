Procurorii DIICOT au făcut 26 de percheziții în județele Caraș-Severin și Suceava, într-un dosar care vizează două grupări de traficanți de droguri, formate din peste 20 de membri. Potrivit anchetatorilor, suspecții distribuiau cocaină, droguri sintetice și substanțe psihoactive, în special în Caransebeș și localitățile învecinate.

Potrivit comunicatului DIICOT, cele două grupări s-ar fi format în cursul anului 2026 și, deși aveau structuri distincte, colaborau pentru a face schimb de droguri și pentru a facilita distribuția acestora către consumatori.

Una dintre rețele era specializată în comercializarea cocainei, în timp ce cealaltă distribuia droguri sintetice de mare risc și substanțe cu efecte psihoactive.

Drogurile erau ascunse în locuri prestabilite, iar clienții primeau coordonatele după plată

Anchetatorii susțin că prima grupare, formată în primăvara acestui an, dezvoltase o rețea extinsă de distribuție stradală în Caransebeș. Liderul procura inclusiv din vestul Europei substanțe folosite la prepararea drogurilor, prin comenzi online.

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"Acesta a coordonat activitatea de distribuție, realizată în principal prin metoda "dead drop", care presupunea plasarea drogurilor în locații prestabilite și comunicarea coordonatelor acestora către cumpărători, după confirmarea efectuării plății", precizează DIICOT.

A doua grupare, specializată în traficul de cocaină, avea o clientelă formată în special din persoane cu posibilități financiare ridicate. Potrivit procurorilor, membrii acesteia luau măsuri de precauție pentru a evita identificarea activităților ilegale.

Rețelele de distribuție s-au extins și în Reșița

Cercetările au arătat că cele două grupări colaborau prin schimburi și achiziții de droguri. Anchetatorii au identificat și alte persoane care nu făceau parte din rețele, dar cumpărau substanțe interzise de la membrii acestora pentru a le revinde.

Activitățile de distribuție s-ar fi extins inclusiv în municipiul Reșița, unde unii suspecți foloseau aceeași metodă de livrare a drogurilor în locuri prestabilite.

Audierile au loc la sediul DIICOT Caraș-Severin. Operațiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate, al polițiștilor și jandarmilor.

DIICOT precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.