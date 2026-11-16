Elevul care a venit cu cuţitul la şcoală s-a întors la ore. Instanţa i-a majorat nota la purtare

Protest cu elevi și părinți la un liceu din Timișoara, după ce un băiat de 13 ani, fotografiat luna trecută cu un cuțit în mână, în sala de clasă, s-a întors la cursuri. Oamenii se tem că gestul a fost doar un început şi spun că băiatul este deja extrem de violent şi ar fi trebuit exmatriculat. Reprezentanții școlii spun însă că evaluările de specialitate au arătat că băiatul poate reveni în colectiv.

"Copiii noştri nu mai vor să intre în clasă deoarece nu se sint în siguranţă lângă colegul lor. Îi este teamă să vină la şcoală. Asta îmi spune copilul meu", a declarat o mamă.

Fotografia care a declanșat scandalul îl surprinde pe elevul de 13 ani ținând în mână un cuțit, pe care îl afișează ostentativ. Poza a fost făcută chiar în sala de clasă, luna trecută, în timpul unei pauze, de către un coleg. Conducerea liceului din Timișoara nu a aflat despre incident nici de la elevi, nici de la profesori, ci în urma unui e-mail anonim, primit a doua zi, în care erau anunţaţi că imaginea circula deja pe reţele de socializare.

"Aşteptăm să se întample ceva mai drastic? Ce aşteptăm?", a spus un părinte.

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Minorul a fost suspendat atunci de la cursuri și i-a fost scăzută nota la purtare. Prea puţin, spun părinţii colegilor. Astăzi, la revenirea lui la şcoală, elevul a rămas singur în clasă. Colegii lui au ieşit în curtea şcolii în semn de protest.

"De dimineaţă, când copiii au coborât, doamana profesoară, a cărei oră era, a coborât cu copiii care erau în grija dumneaei", a mai declarat un părinte.

"Culmea, el stă în şcoală, copiii noştri stau afară şi sunt mulţi absenţi nemotivaţi, iar el stă la oră ca să nu ia absenţe nemotivate, să fie exmatriculat", a afirmat un părinte.

Părinții spun că băiatul nu a fost la prima abatere. Tatăl unui coleg de clasă povesteşte că, în trecut, acesta ar fi lovit-o chiar și pe fiica directorului adjunct.

"Deci fetiţa dumneavostră este aici, dumneavostră aţi fost director adjunct şi nu aţi reuşit să faceţi nimic? Păi noi ce mai putem face atunci?", a spus tatăl unei fetiţe.

"Manifestă un comportament violent până la urmă. Am discutat toţi păriţii să ne angajăm un avocat pentru că mi se pare de noaptea minţii ce se întâmplă", a declarat o mamă.

Tatăl băiatului a contestat însă sancțiunea și, cu ajutorul unui avocat, ar fi obținut în instanță majorarea notei la purtare.

"Şcoala poate să exmatriculeze, şcoala trebuie să-şi asume responsalbilitatea asta", e de părere un părinte.

Între timp, directorul școlii și-a dat demisia, iar în locul său a fost numită o altă persoană. Reprezentanții inspectoratului şcolar susțin însă că băiatul a beneficiat de consiliere psihologică, iar evaluarea specialiștilor a arătat că poate reveni în colectiv.

Părinții care au protestat se tem că s-ar putea repeta tragedia de la Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a atacat cu un cuțit profesoara de matematică și un coleg. Băiatul și-ar fi planificat atacul și ar fi notat totul într-un jurnal.

"Pentru că minorul are 13 ani, nu s-au putut impune măsuri preventive. Ulterior comiterii faptei, acesta a fost internat într-o clinică de specialitate. De la externare, minorul se află la domiciliu. Este monitorizat de Protecția Copilului", a declarat Adrian Briciu, procuror.

Elevul a fost exmatriculat şi poartă în continuare brățara de monitorizare. Profesoara de 28 de ani a cerut un ordin de protecție după ce a fost rănită și a avut nevoie de o săptămână de spitalizare.