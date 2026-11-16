Dimineața abia a început, dar în București claxoanele au dat deja trezirea! Și avem și explicația în cifre: Capitala a bifat un nou record european, doar că nu unul cu care să ne lăudăm! Avem de două ori mai multe mașini decât Berlinul, dar doar jumătate din copacii lui. Pe scurt: nemții au umbră și aer curat, noi avem ambuteiaje.

671 de autoturisme la 1.000 de locuitori în regiunea București-Ilfov, față de 334 în regiunea Berlinului. Cum se traduce asta? Berlinul are umbră, noi avem claxoane. În cifrele privind mașinile intră și autoturismele firmelor și ale companiilor de leasing.

La capitolul copaci, însă, nu există nicio scuză statistică, iar nota o plătim, bineînțeles, vara, atunci când asfaltul și betonul se încing, iar cei care suferă cel mai mult sunt vârstnicii și copiii.