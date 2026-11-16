Tot mai multe țări din Europa pun frână accesului celor mici pe rețelele sociale. Uniunea Europeană vrea să facă o regulă comună pentru toată lumea, ca să-i protejeze pe copii și adolescenți de algoritmii care îi ţin lipiți de ecrane. La vârste fragede, acest mecanism devine cu adevărat periculos: dă o dependență la fel de puternică precum jocurile de noroc. Planul european sună bine, dar vine la pachet cu câteva provocări serioase.

Uniunea Europeană are de gând să interzică accesul copiilor sub 13 ani pe reţelele sociale. Adolescenții de 13 și 14 ani pot avea doar conturi speciale, create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și care să le permită cel mult o oră de utilizare pe zi. În planurile legiuitorilor europeni, de la 15 ani în sus tinerii şi-ar putea crea singuri cont, fără restricţii. Evident, copiii nu cred că accesul pe reţele le dăunează.

"Eu nu cred că am ajuns rău. Bine, acum copiii o să-și ia informația de undeva orice ar fi, de la copii mai mari, de la adulți care sunt responsabili și așa mai departe", a spus o persoană.

9 din 10 tinerii europeni cu vârste între 16 și 29 de ani au folosit măcar o dată rețelele sociale de-a lungul anului trecut.

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Derularea infinită, redarea automată a videoclipurilor și notificările care încurajează revenirea constantă în aplicații intră sub restricțiile prevăzute de noul regulament.

Într-un studiu european, 45% dintre copii au declarat că restricțiile de vârstă nu i-ar face să se simtă mai în siguranță. Schimbarea, spun ei, trebuie să înceapă de la platforme, care ar trebui să elimine mecanismele ce îi țin conectați ore în șir. Limitarea accesului ar trebui să fie ultimul pas, nu prima soluție.

Ce propune Comisia Europeană

EU KIDS ACT a fost adoptat ca propunere de către Comisia Europeană la 17 septembrie 2026. Documentul e în consultare publică până în Decembrie 2026 şi ar putea fi adoptat oficial abia spre sfârşitul anului viitor. Dezbaterile vor dura luni de zile, pentru că e neclar, de pildă, cum anume vor face reţelele verificarea vârstei utilizatorilor şi cine va filtra conţinutul neadecvat minorilor.

"E absolut cretină, n-avem cum să-i zicem altfel. Legea zise să se facă", a spus Cristian Birta, specialist online.

"Este nevoie ca statul să facă niște demersuri în vederea stimulării profesioniștilor prin oferirea unor salarii competitive", a spus Dragoş-Cosmin Niculescu, secretar general ADR.

Restricţiile vor putea fi efectiv aplicate cel mai devreme în 2028.