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Video Gravidă din Neamţ, moartă după ce a căzut de la etaj. Iubitul a dus-o înapoi în casă: apel la 112 după 2 ore

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Clara Mihociu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 16:20 | Modificat la 28.08.2026, 16:22

O moarte învăluită în mister şi o anchetă complicată. O femeie de 37 de ani, gravidă în ultimul trimestru, a murit după ce a căzut de la etajul patru al blocului din Piatra-Neamţ. Anchetatorii cred că s-a aruncat, dar există şi suspiciuni. Iubitul ei, băut fiind, a ridicat-o de pe asfalt a dus-o înapoi în apartament şi a sunat la 112 două ore mai târziu.

Încă se fac verificări în această cauză pentru a clarifica situaţia. Primele indicii duc mai degrabă spre o sinucidere, dar anchetatorii iau în calcul şi alte variante. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu câteva zile. Femeia de 37 de ani s-ar fi aruncat de la etaj, dar iubitul ei în vârstă de 42 de ani ar fi sunat la 112 abia după 2 ore.

Ajunsă într-un final la spital, femeia a decedat în ciuda eforturilor medicilor

Practic, ar fi luat-o de jos şi ar fi dus-o înapoi în apartament. Abia după 2 ore ar fi sunat să ceară ajutor. Unele surse din anchetă spun că bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, acesta fiind motivul pentru care a amânat apelul la 112. Echipajele de prim ajutor au găsit-o pe femeie în stop cardiorespirator, cu fracturi la braţe şi picioare şi multiple alte răni.

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Ajunsă într-un final la spital, femeia a decedat în ciuda eforturilor medicilor. Se va face autopsia pentru a lămuri totul. Între timp, s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Clara Mihociu
Clara Mihociu

Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova.

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