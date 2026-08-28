Caz şocant investigat acum de autorităţile din Grecia. Doi români sunt acuzaţi că au violat o turistă britanică, în camera de hotel din Zakynthos. Agresorii au vârste 19 și 28 de ani şi sunt acum reţinuţi de Poliţie - cei doi au şi filmat abuzul.

Totul s-ar fi întâmplat marți dimineață. Suspecții sunt doi români, în vârstă de 19, respectiv 28 de ani, iar victima este o femeie de origine britanică, în vârstă de 38 de ani.

Femeia ar fi fost violată într-o cameră de hotel din Zakynthos, iar întreaga scenă ar fi fost filmată de cei doi bărbați. Înregistrarea reprezintă acum o probă-cheie în ancheta deschisă de procurorii greci care investighează cazul.

După presupusa agresiune sexuală, victima a reușit să sune după ajutor, iar în urma apelului cei doi suspecți au fost identificați și reținuți de polițiști. Aceștia sunt acum cercetați de autoritățile elene în dosarul deschis în acest caz.

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Presa din Grecia atrage atenția că polițiștii din Zakynthos se confruntă cu tot mai multe cazuri de acest fel. Potrivit relatărilor din presa elenă, au fost semnalate tot mai multe situații în care turistele sunt victime ale unor agresiuni sexuale comise de alți turiști.