Şeful Parchetului din Bruxelles, semnal de alarmă privind incidentele din oraş: "Oricine poate fi împuşcat"

Procurorul din Bruxelles a tras un semnal de alarmă vineri privind o nouă serie de incidente armate legate de traficul de droguri în capitala belgiană şi a lansat un apel la întărirea poliţiei judiciare pentru a destructura reţelele criminale, relatează AFP.

"Sunt un procuror îngrijorat, pentru că oricine poate fi împuşcat", a declarat în faţa presei procurorul Julien Moinil. Circa 170 de incidente armate au avut loc la Bruxelles din 2025, dintre care 69 în acest an.

În 2025, două persoane au fost ucise în urma acestor focuri de armă, din care majoritatea zdrobitoare este legată de traficul de droguri.

Acest nou val de incidente armate, trei în trei zile la sfârşitul lunii august, a vizat în special un comisariat de cartier, în care doi indivizi cagulaţi au tras cu mitraliere Kalaşnikov.

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Este vorba, în majoritatea acestor incidente, despre reglări de conturi între două bande criminale. "În mod manifest, ar exista un diferend şi deci avem o dinamică de represalii", a explicat el. Iar acest lucru nu se va opri atâta timp cât "capii de reţea", care se află în multe cazuri peste hotare, nu vor fi arestaţi.

Anumiţi şefi de bande se află de asemenea în închisoare, dar continuă să ordone atacuri armate din celulele lor, a mai denunţat magistratul. În acest punct el a făcut apel, încă o dată, la autorităţi, să doteze închisorile cu aparte de bruiaj ale telefoanelor mobile pentru a evita continuarea acestor activităţi criminale.

Este de asemenea indispensabilă întărirea poliţiei judiciare, chiar cea care are misiunea de a destructura aceste reţele, care dispun de o "mână de lucru" abundentă şi care poate fi uşor reînnoită.

Zeci de tineri francezi, minori în majoritate, sunt astfel recrutaţi de aceste reţele, în nordul Franţei sau la Marseille, şi justiţia este adesea neputincioasă, chiar atunci când îi arestează. "S-a constatat deja acest lucru, dar acolo asta ia o amploare foarte îngrijorătoare", a subliniat acest procuror, adăugând că s-a întâlnit deja cu omologii săi din Marsilia şi Lille pentru a discuta despre acest subiect.

Un alt motiv de îngrijorare, autorii de delicte sunt străini fără formă de şedere legală. El a dat exemplul unei recente arestări a 20 de cetăţeni străini, legaţi de traficul de droguri, "eliberaţi de Biroul pentru străini". În 2025, poliţia din Bruxelles a reţinut 7.000 de persoane fără forme legale de şedere şi peste 90% nu au avut de suferit din cauza acestui lucru.

"Într-o ţară care funcţionează normal, o persoană care nu are un permis de rezidenţă şi care vinde cocaină trebuie îndepărtată", a afirmat el.

Cele două fenomene, străinii fără forme legale şi minorii, le permit reţelelor criminale să dispună de "o mână de lucru uriaşă", a mai afirmat el.

Julien Moinil a tras un semnal de alarmă şi anul trecut, după o altă serie de atacuri armate, şi a cerut o întărire a mijloacelor judiciare, fără mult succes, după cum susţine el. Poliţiei judiciare îi lipsesc peste 80 de anchetatori, susţine el, făcând apel la stat, ca şi anul trecut, să acopere acest deficit.