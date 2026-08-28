Deși ploaia a acoperit cea mai mare parte din țară, pare că nimic nu oprește petrecăreții, pentru că... s-a dat startul celui mai mare festival de bere de la Brașov, Oktoberfest. A curs cu bere, cu muzică și bineînțeles, multă distracție. Iar petrecerea a început încă de pe străzile orașului. Într-o paradă spectaculoasă, cu fanfara, urmată de zeci de oameni, în trăsuri trase de cai, care au umplut tot orașul de voie bună.

Așa a început cel mai mare festival al berii din Brașov. Parada a pornit din centrul orașului și s-a oprit în cartierul Tractorul, unde s-a dat start distracției cu primul butoi de bere.

"O amintire din tinerețe, copilărie. […] Suntem mândri că suntem solidari cu germanii, cu sașii noștri originari din România, de aici. [...] Nu poți să mergi undeva și să nu bei ceva" spun oamenii.

Petrecăreții au ridicat halbele pline ochi cu beri spumoase și s-au distrat pe muzică săsească și ritmurile bavareze.

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"L-am savurat din plin. Este muzica pe care o dansăm aproape zi de zi și ne simțim în largul nostru"

"E bucuria de a te întâlni cu toate etniile sau cu toate comunitățile din Brașov" spun dansatorii.

Cei care vin la Oktoberfest să își potolească setea și pofta de bere se vor bucura și de concursuri și preparate delicioase.

"Acum doi ani am avut în 18 zile aproximativ 650.000 de oameni. Noi sperăm ca, anul acesta, în 11 zile, să revenim la numărul de 450, 400 de mii de oameni care vor veni. […] Avem 'Regele Berii', Sunt foarte multe surprize cu care îi așteptăm pe participanți" spune Bogdan Manea, organizator.

Până pe 6 septembrie, Oktoberfest promite distracție nemăsurată și o mulțime de surprize.