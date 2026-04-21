O groapă cu un diametru de aproximativ 50 de centimetri şi adâncimea de circa 10 metri, care se degajă cantităţi mici de clor, a fost semnalată în comuna Dochia, de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Groapă de 10 metri adâncime care emană clor, găsită într-o comună din Neamţ

"În această dimineaţă, la locul indicat a fost direcţionat un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ cu o autospecială complexă pentru intervenţie şi cu un ofiţer CBRN, care au constatat cele sesizate. Astfel, a fost solicitat sprijinul echipajului specializat CBRN din cadrul ISU Bacău", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

În urma măsurătorilor efectuate, s-a constatat că din interiorul găurii formate se degajă clor în cantităţi mici. Prima locuinţă se află la o distanţă de aproximativ 600 metri de locul respectiv, iar la 150 m se află Drumul Judeţean DJ 157.

Prefect: Nu există risc de explozie

Prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu, a declarat, marţi, că nu există pericol de explozie în comuna Dochia, unde a apărut, luni, o groapă de circa 10 metri adâncime şi 50 centimetri diametru, din care se degajă cantităţi mici de gaze.

"Conform evaluării realizate de specialiştii ISU, gazele identificate nu sunt de natură explozibilă. Situaţia este monitorizată în continuare, iar instituţiile competente desfăşoară verificări pentru stabilirea cauzei fenomenului", a declarat prefectul Bourceanu, citat într-o informare transmisă de Prefectură.

Acesta s-a deplasat în teren pentru a se informa asupra situaţiei şi pentru a asigura coordonarea instituţiilor implicate, precizează sursa citată.

La faţa locului au fost trimise echipe specializate din cadrul CBRN Bacău, care efectuează măsurători şi analize pentru identificarea sursei şi evaluarea eventualelor riscuri pentru populaţie. Accesul în zonă a fost restricţionat temporar, ca măsură preventivă.

La locul evenimentului sunt prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor cu rol în gestionarea unor astfel de situaţii de urgenţă.

Larisa Andreescu

