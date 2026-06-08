Video Groază la circ, în Slatina. Un acrobat s-a dezechilibrat pe "Roata Morţii" şi a căzut peste spectatori
Au fost clipe de groază la un spectacol de circ, organizat ieri în Slatina. Un acrobat care se pregătea să execute un număr la Roata Morții și-a pierdut echilibrul în timp ce urca pe instalație și a căzut pe spectatori.
Reprezentația a fost oprită pentru câteva minute, după care acrobatul și-a reluat numărul.
În luna februarie, în Craiova, în timpul aceluiași număr, un acrobat spaniol a căzut patru metri în gol şi a suferit răni grave.
1 Filmul incidentului de la petrecerea din Cluj, unde o elevă ar fi fost drogată şi violată de 3 tineri 2 Medicul găsit mort la Floreasca şi-ar fi injectat un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina 3 O elevă premiantă din Cluj ar fi fost drogată şi agresată sexual la banchetul de clasa a XII-a