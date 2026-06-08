Video Groază la circ, în Slatina. Un acrobat s-a dezechilibrat pe "Roata Morţii" şi a căzut peste spectatori

Cătălina Osman | Timp citire: 1 minut Publicat la 08.06.2026, 13:31

Au fost clipe de groază la un spectacol de circ, organizat ieri în Slatina. Un acrobat care se pregătea să execute un număr la Roata Morții și-a pierdut echilibrul în timp ce urca pe instalație și a căzut pe spectatori.