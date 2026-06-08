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Video Groază la circ, în Slatina. Un acrobat s-a dezechilibrat pe "Roata Morţii" şi a căzut peste spectatori

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Cătălina Osman | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 13:31 | Modificat la 08.06.2026, 13:55

Au fost clipe de groază la un spectacol de circ, organizat ieri în Slatina. Un acrobat care se pregătea să execute un număr la Roata Morții și-a pierdut echilibrul în timp ce urca pe instalație și a căzut pe spectatori. 

Reprezentația a fost oprită pentru câteva minute, după care acrobatul și-a reluat numărul.

În luna februarie, în Craiova, în timpul aceluiași număr, un acrobat spaniol a căzut patru metri în gol şi a suferit răni grave.

Cătălina Osman
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