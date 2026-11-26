Președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, unde liderii UE vor discuta viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034.

Președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, dar și la întâlnirea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o prezidează împreună cu președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, scrie Mediafax.

El a discutat și cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar. În cadrul întâlnirii, aceștia au stabilit poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Acesta a precizat că face demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai mare din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților de dezvoltare.

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Potrivit agendei oficiale, Nicușor Dan va participa joi, de la ora 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, organizată în Clădirea Europa din Bruxelles, Belgia, și prezidată împreună cu Giorgia Meloni.

De la ora 11:00, președintele va lua parte la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Agenda sa mai include participarea la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la întâlnirea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și la un dejun de lucru în format UE-27.

În pregătirea reuniunii, Nicușor Dan a avut miercuri o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii.

La această întâlnire a fost stabilită poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

„Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, a declarat șeful statului.

Potrivit președintelui, el lucrează împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori implicați pentru ca România să obțină o parte importantă din viitorul buget european și suficiente fonduri pentru proiectele sale de dezvoltare.

„Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susţinem reduceri substanţiale ale bugetului european. Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană”, a spus președintele.

Potrivit spuselor sale, negocierile din cadrul Consiliului European vor fi dificile, doar că, într-un astfel de moment, este nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună la nivel european.