Luni dimineaţă, Horaţiu Potra a fost adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat de către procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, după ce nu ar fi plătit taxe pentru banii obţinuţi în timpul unor misiuni în Congo.

La ieşirea de la audieri, Horaţiu Potra a primit mai multe întrebări de la presă, la care mercenarul a răspuns "E o vreme frumoasă."

Horațiu Potra a fost adus săptămâna trecută la Curtea de Apel București pentru confirmarea mandatului de arestare. El a fost arestat în lipsă, la sfârşitul lunii februarie când mercenarul a fugit din țară. După aproape 9 luni în care a fost căutat de poliţişti în toată lumea, Potra a ajuns în ţară în cătuşe, flancat de mascaţi. Nu a venit singur, ci împreună cu fiul și nepotul său.

În luna iulie, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile lui Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.

Măsura viza peste 24 milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din Bucureşti şi 11 imobile şi apartamente din Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, suspectul este acuzat că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru veniturile de peste 72 de milioane de lei obţinute între iunie 2023 şi noiembrie 2024 din prestarea, în Congo, a unor servicii de management al securităţii, venituri transferate ulterior, prin circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Astfel, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de aproape 1,5 milioane de euro.

În 9 iulie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a instituţiei citate a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Horaţiu potra şi alţi trei suspecţi, precum şi luarea de măsuri asigurătorii. Potrivit anchetatorilor, acesta este urmăririt penal pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor, toate în formă continuată.

