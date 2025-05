Era sâmbătă pe la ora 16 când copiii au fost anunţaţi că pleacă în excursie. Un pic cam neobişnuit. În plus, toată lumea era îmbrăcată sport, doar tata era pus la patru ace. Poate şi de asta lumea de pe stradă tot cerea să facă poze cu el. "Am venit de la Vaslui la Bucureşti la copii. Vreau să votez împreună cu ei", a declarat Liliana Grădinaru, soacra lui Nicuşor Dan. "Am ales să votez la Făgăraş pentru că nu trebuie să uitam de unde am plecat si este un semnal că România nu este doar marile oraşe", a declarat Nicuşor Dan. "Fiecare să voteze mâine (n.red. duminică, 18 mai) cu sufletul împăcat, cu gândul la viitorul acestei ţări, viitorul nostru si al copiilor noştri", a declarat Mirabela Grădinaru, soţia lui Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a votat acasă, în Făgăraş

Şi au plecat la drum. Un drum de 246 de kilometri care se face, cu puţin noroc, cam în 4 ore. Puţin noroc şi muzică bună în maşină, am putea completa. Urmează o altă sesiune foto cu oameni de toate vârstele, aflaţi în trecere, dar şi cu angajaţii covrigăriei care nu au încă drept de vot în România dar pare că şi-ar fi dorit. Când au ajuns la Braşov era deja întuneric afară. Copiii sunt foarte fericiti. Dar primesc imediat prima lectie din drumul care i-a dus spre Cotroceni: foamea o mai poţi păcăli, dar interactiunea cu oamenii niciodată. A urmat probabil cea mai lungă şedinţă foto pe burta goală. Nicuşor Dan nu e refuzat pe nimeni. Nici macar turiştii străini aflaţi prin zonă.

Seara s-a incheiat cu o poveste spusă la ureche şi un pui de somn in masină. Pentru că a doua zi oamenii mari aveau o treabă importantă de făcut. În curtea şcolii unde a invatat in generală, Nicusor Dan e primit cu aplauze. Diriginta lui, din liceu, e vizibil emotionată. În sala de clasă abia a incaput toată presa din tara si din strainatate. Prima a votat Mirabela, apoi Nicuşor Dan. "Am votat cu gândul la multi oameni care sunt tăcuti, cinstiţi, muncitori si care nu s-au simtit reprezentati. Am votat cu gandul la multi oameni care sunt tacuti cinstiti muncitori si nu s+au simtit mult timp reprezentati", a declarat Nicuşor Dan.

Pentru presă, e doar o declaraţie. Pentru oamenii din Făgăraş sunt cuvinte care merg la inimă. Nicuşor Dan s-a făcut om mare sub ochii lor. Iar acum au venit toti să il voteze preşedinte. Pe strazile Făgăraşului oamenii au fost surprinsi şi fericiti să îl întâlnească. Iar el a tinut neaparat să se opreasca in locul care i-a marcat destinul - liceul în care a învăţat şi a câştigat de 2 ori premiul 1 la mondialele de matematică. În clasa in care el a învăţat e acum secţie de votare. Apoi, ca orice familie extrem de ocupată, care ajunge rar la Făgăraş, au trecut in fuga pe la câteva rude. În casa bunicilor din Ileni locuieste acum unchiul Leţu, fratele mamei.

Vestea că a venit Nicusor acasă se răspândeşte repede. Şi curtea se umple de rude, vecini, prieteni. Aici si-a petrecut Nicusor Dan toate vacanţele, vara şi iarna. Aici a făcut toate trăznăile, aici a învăţat să joace şah, alături de bunicul, aici vine şi azi, mai ales de sărbători, ca să le arate copiilor cât de frumoasă e viaţa la ţară. Cei mici se despart greu de pisici, iar Nicusor Dan se asigură, înainte de plecare, că toate animalele şi păsările sunt la locul lor. N-au stat decat o jumătate de oră împreună. Iar asta trebuie să le ajunga până data viitoare când Nicusor se va intoarce acasă preşedinte.

Când a ajuns in Bucuresti, erau deja cozi la multe sectii de votare. Iar ca să fie totul şi mai palpitant, ca din senin, s-a pornit o ploaie torentială. După care, cel mai frumos curcubeu s-a relaxat peste Bucureşti iar lumea a spus că sigur e un semn bun. Şi a fost. Astăzi, la prânz, Nicusor Dan a fost, ca in fiecare zi, să îşi ia fetita de la scoală.

