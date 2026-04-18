Video Imaginile dezastrului de la Sala Sporturilor din Constanța. Cei care trec pragul se expun unui pericol uriaş

Subsol inundat, pereţi crăpaţi şi igrasie! Asta s-a ales de una dintre cele mai emblematice clădiri din Constanţa: Sala Sporturilor.

de Redactia Observator

la 18.04.2026 , 08:48

Problemele au ieşit la iveală după ce comisarii de la Protecţia Consumatorilor au fost în inspecţie. Horia Constantinescu a declarat că defecţiunile constituie motive reale de îngrijorare, iar cei care trec pragul clădirii se expun unui pericol uriaş.

Oficialul a anunţat că va cere constituirea unui grup de lucru care să facă o evaluare corectă a situaţiei şi critică dur instituţiile care până acum au închis ochii, deoarece s-ar fi ştiut despre situaţie de mai mult timp.

Până la remedierea problemelor, autorităţile au decis să interzică participarea spectatorilor la competiţii.

Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
