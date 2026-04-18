Subsol inundat, pereţi crăpaţi şi igrasie! Asta s-a ales de una dintre cele mai emblematice clădiri din Constanţa: Sala Sporturilor.

Problemele au ieşit la iveală după ce comisarii de la Protecţia Consumatorilor au fost în inspecţie. Horia Constantinescu a declarat că defecţiunile constituie motive reale de îngrijorare, iar cei care trec pragul clădirii se expun unui pericol uriaş.

Oficialul a anunţat că va cere constituirea unui grup de lucru care să facă o evaluare corectă a situaţiei şi critică dur instituţiile care până acum au închis ochii, deoarece s-ar fi ştiut despre situaţie de mai mult timp.

Până la remedierea problemelor, autorităţile au decis să interzică participarea spectatorilor la competiţii.

