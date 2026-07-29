Pompierii continuau să lupte miercuri împotriva unui incendiu de pădure care a izbucnit cu o zi înainte pe insula turistică Paros (Arhipelagul Cicladelor) din Marea Egee, ceea ce a dus la evacuări preventive în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat serviciul de pompieri din Grecia, citat de AFP.

Incendii de vegetaţie pe o insulă grecească frecventată de români. Autorităţile au început evacuările - Profimedia

Incendiul a izbucnit marţi seara la Kampi, în apropierea unei gropi de gunoi din vestul insulei, şi s-a extins spre sud şi spre centrul insulei "din cauza vântului puternic”, a declarat Yannis Artopios, purtător de cuvânt adjunct al pompierilor, la televiziunea publică ERT.

"În acest moment, două avioane şi cinci elicoptere luptă împotriva flăcărilor, sprijinite de aproximativ o sută de pompieri", a adăugat el, subliniind că "situaţia s-a îmbunătăţit".

Noaptea de marţi spre miercuri a fost „dificilă”, potrivit autorităţilor locale, dar „astăzi (miercuri) focul nu mai este atât de puternic”, a confirmat Vazéos Petropoulos, reprezentantul local al insulei Paros şi al insulei vecine Antiparos.

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"Mai există încă focare izolate” şi „trebuie să fim vigilenţi", a afirmat el la postul public de televiziune.

Potrivit autorităţilor locale, zece localităţi au fost evacuate din precauţie, flăcările mistuind tufişuri şi arbuşti. Numărul persoanelor evacuate nu a fost făcut public deocamdată.

Paros este una dintre cele mai frecventate insule turistice din Ciclade, după Santorini şi Mykonos.

Grecia se confruntă în fiecare vară cu incendii de pădure din cauza temperaturilor ridicate, a caniculei frecvente şi a secetei.

Zeci de alte incendii forestiere au izbucnit în ultimele zile în toată Grecia din cauza vântului puternic, dar au fost stinse la timp fără a provoca victime sau pagube grave, potrivit pompierilor.

În această vară, ţara a fost până acum ocolită de canicula prelungită care afectează alte ţări europene, în special Franţa şi Spania, unde încă fac ravagii incendii de amploare şi unde zeci de mii de persoane au fost evacuate.

Săptămâna trecută, Grecia s-a confruntat cu o caniculă de trei zile, cu temperaturi care au atins local 43 °C.

Potrivit site-ului oficial al serviciilor meteorologice, este doar a treia oară din 2011 când pragul de 40 °C este atins la o dată atât de târzie, după 20 iulie 2015 şi 30 iulie 2013.