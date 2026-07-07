Video Incendiu de groază în Bran. O bătrână a ajuns la spital după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
O femeie de 71 de ani din localitatea Bran a ajuns la spital, ieri, după ce locuinţa i-a fost înghiţită de flăcări violente.
În ciuda intervenţiei pompierilor, casa a fost făcută scrum.
Tot ieri, într-o localitate din judeţul Vâlcea, un incendiu puternic s-a extins rapid la două case şi anexele acestora. Şi aici, o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit arsuri la braţe şi a făcut un atac de panică.
În ambele cazuri, pompierii urmează să stabilească ce a cauzat pornirea focului.
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