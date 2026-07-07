O femeie de 71 de ani din localitatea Bran a ajuns la spital, ieri, după ce locuinţa i-a fost înghiţită de flăcări violente.

În ciuda intervenţiei pompierilor, casa a fost făcută scrum.

Tot ieri, într-o localitate din judeţul Vâlcea, un incendiu puternic s-a extins rapid la două case şi anexele acestora. Şi aici, o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit arsuri la braţe şi a făcut un atac de panică.

În ambele cazuri, pompierii urmează să stabilească ce a cauzat pornirea focului.