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Video Incendiu de groază în Bran. O bătrână a ajuns la spital după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.07.2026, 07:47 | Modificat la 07.07.2026, 07:54

O femeie de 71 de ani din localitatea Bran a ajuns la spital, ieri, după ce locuinţa i-a fost înghiţită de flăcări violente.

În ciuda intervenţiei pompierilor, casa a fost făcută scrum.

Tot ieri, într-o localitate din judeţul Vâlcea, un incendiu puternic s-a extins rapid la două case şi anexele acestora. Şi aici, o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit arsuri la braţe şi a făcut un atac de panică.

În ambele cazuri, pompierii urmează să stabilească ce a cauzat pornirea focului.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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