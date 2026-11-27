Wizz Air avertizează pasagerii cu privire la o serie de tentative de fraudă online, în contextul în care milioane de oameni se pregătesc să călătorească în perioada sărbătorilor. Escrocii folosesc numele, sigla și identitatea vizuală a companiei aeriene în e-mailuri, SMS-uri și postări pe rețelele sociale pentru a obține date personale și informații bancare.

Avertisment Wizz Air înaintea sărbătorilor de iarnă. Ce mesaje false circulă în numele companiei - Sursa: Profimedia

Potrivit unui comunicat transmis vineri, 27 noiembrie, compania le recomandă călătorilor să verifice cu atenție mesajele primite și să nu acceseze linkuri suspecte, chiar dacă acestea par să provină din partea Wizz Air.

Printre metodele folosite de escroci se numără transmiterea unor mesaje care promit bilete gratuite, vouchere sau rambursări. Alte notificări pot anunța modificări urgente ale rezervărilor, pentru a-i determina pe destinatari să reacționeze rapid.

Linkurile incluse în astfel de mesaje pot duce către site-uri false, unde utilizatorilor li se solicită datele cardului bancar, parole sau alte informații personale.

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Wizz Air subliniază că securitatea cibernetică reprezintă o prioritate pentru companie și că ia măsuri pentru combaterea acestor tentative de fraudă.

Cum pot recunoaște pasagerii mesajele autentice

Compania aeriană reamintește că transmite e-mailuri doar de pe adresele sale oficiale și notificări prin aplicația mobilă WIZZ. De asemenea, precizează că nu solicită niciodată prin e-mail datele cardului sau ale contului bancar.

Pasagerii nu trebuie să transmită prin e-mail numărul cardului, codul de securitate, codul PIN sau informațiile contului bancar și sunt sfătuiți să trateze cu precauție orice solicitare de acest fel.

"Ne dorim ca pasagerii noștri să călătorească fără griji de sărbători. Dacă primiți un mesaj suspect sau vi se cer datele cardului ori ale contului bancar, nu accesați linkurile incluse în acesta", a transmis Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air.

Reprezentanta companiei recomandă și utilizarea unei parole puternice pentru contul WIZZ, diferită de cele folosite pentru alte platforme, precum și evitarea conturilor neoficiale de pe rețelele sociale care pretind că reprezintă compania.

Acestea pot solicita bani pentru soluționarea unor cereri de despăgubire sau pentru alte servicii de călătorie.

Pentru a evita fraudele, compania recomandă pasagerilor să își gestioneze rezervările exclusiv prin aplicația mobilă oficială WIZZ sau prin contul personal de pe site-ul wizzair.com.

Prin intermediul aplicației, călătorii pot efectua check-in-ul, pot adăuga servicii la rezervare și pot verifica starea zborurilor. Aplicația este disponibilă atât pentru telefoanele iPhone, cât și pentru dispozitivele Android.

De asemenea, pasagerii sunt sfătuiți să introducă direct adresa wizzair.com în browser, în loc să acceseze linkuri primite prin e-mail sau SMS.

Recomandările Wizz Air pentru evitarea fraudelor

Pentru a nu deveni victimele tentativelor de phishing, compania le recomandă călătorilor:

Să verifice adresa de e-mail a expeditorului, nu doar numele afișat.

Să trateze cu prudență ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate, precum biletele gratuite sau reducerile neobișnuit de mari.

Să nu acceseze linkuri și să nu deschidă atașamente din mesaje neașteptate care solicită acțiuni urgente.

Să nu transmită niciodată datele cardului, informațiile bancare sau parole ca răspuns la un e-mail.

Să verifice rezervările direct în aplicația WIZZ sau pe site-ul oficial, dacă au îndoieli cu privire la autenticitatea unui mesaj.

Wizz Air le recomandă pasagerilor să rămână vigilenți în perioada următoare, când volumul călătoriilor crește, și să utilizeze exclusiv canalele oficiale ale companiei pentru informații și gestionarea rezervărilor.