Au salvat vieţi cu bisturiul în mână, au vindecat suflete prin muzică şi creaţie, le-au dat aripi celor aflaţi la început de drum. Au creat o bucată de Românie în care să ne fie drag să ne creştem copiii. Români excepţionali au fost premiaţi la prima gală Dezvoltăm România Împreună organizată la Buftea, într-un cadru feeric, pe Domeniul Ştirbey. E o recunoaştere a implicării şi a rolului pe care îl joacă în sânul comunităţilor din care provin, la zece ani de când campania spune poveştile unei ţări în care arătăm că se poate.

Pe note de jazz, cu emoţie şi cu gândul că azi încă mai e timp să facem ceva pentru mâine. Ce lume le vom lăsa copiilor noştri, ce greşeli am făcut, ce ne-am dori ca ei să ducă mai departe?

"A dezvolta România nu se poate întâmpla decât dacă fiecare dintre noi punem şi sânge şi dragoste şi inimă", spune Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group.

La fel cum fac şi cei pe care, de zece ani, apar în campania Dezvoltăm Împreună România. Antreprenori, oameni care construiesc acea Românie, în care cu toţii ne dorim să trăim.

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"Noi, cei din lumea de azi, am greşit, pentru că am tolerat prea mult zgomotul superficial, graba şi indiferenţa, lăsând adesea deosebirile dintre noi să ne despartă, în loc să ne trezească curiozitatea şi respectul", spun Diana Jipa şi Ştefan Doniga.

Într-un loc încărcat de istorie, pe domeniul Ştirbei, Alessandra Stoicescu i-a premiat pe cei care au spart graniţele profesiei lor, dar şi prejudecăţile şi au arătat că şi aici, acasă, se poate. Medici, profesori, artişti, profesionişti de excepţie, au primit şi o provocare, să lase o scrisoare unui copil din viitor. Emoţiile au amuţit sala.

"Totul se mişcă atât de repede încât nici nu ştiu cum va fi pe vremea ta. Dacă ar fi însă să îţi dau un sfat, pot să îţi dau unul din copilărie. Dacă nu ştii ce să faci, fă bine altora", spune Georgian Ciobotaru.

"Dacă am putea să îţi lăsăm un singur sfat, acesta ar fi să ai curaj, nesfărşit curaj", menţionează Barbara şi Christopher Promberger.

"Am înţeles atunci că meseria mea nu se poate opri la ceea ce este scris într-o programă școlară. Am învăţat că o reuşită nu se măsoară întotdeauna în calificative sau note", spune Julieta Toma.

"Am învăţat privind copiii, ascultându-i şi înțelegând modul unic de a privi lumea. Am învăţat că uneori trebuie să ai răbdare, să crezi în cineva şi să îi oferi şansa de a arăta ce poate", menţionează Carmen Diaconu.

Fiecare poate, în dreptul lui, să facă mai bine decât ieri

Aici nu am învăţat să repar doar inimi, am învăţat cât de puternică este speranţa şi credinţa, cât de fragilă este viaţa şi cât de mult poate însemna un om pentru destinul altuia. Mai ştim noi să recunoaştem măreţia atunci când ea nu face zgomot? Asta vreau să vă învăţ. Eu sunt o norocoasă, sunt pianistă şi muzica m-a învăţat să ascult nevăzutul. Mai spune-mi despre şcoli, copiii merg cu bucurie la şcoală? Profesorii îşi fac meseria cu plăcere, facultăţile sunt performante? Îţi lăsăm o moştenire preţioasă, dar fragilă. Îţi lăsăm drepturi pentru care generaţii întregi înaintea noastră au visat şi au luptat, spun oamenii.

Toţi cei din sală au lăsat un gând pentru viitor. Şi câte o dorinţă.

"Să împlinesc 80 ca să spun: "Tu, copilule care te naşti acum, uite ce-am făcut, uite ce-am putut construi! Mai bine, mai rău, dar intenţia a fost bună", spune Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group.