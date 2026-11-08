O maşină electrică de top a provocat un incendiu devastator seara trecută, într-un cartier din Caransebeş. Autoturismul era conectat la priză în momentul în care a luat foc. În doar câteva minute, s-a ridicat un zid uriaş de flăcări. Circulaţia în zonă a fost blocată. Coloana uriașă de fum negru s-a văzut de la kilometri distanță.

Misiunea pompierilor a fost contracronometru. La doar câţiva paşi de zeci de locuinţe, depozitul de cauciucuri din Caransebeş riscă să devină o bombă cu ceas. Oamenii privesc înspăimântaţi flăcările uriaşe. În doar câteva minute, focul s-a extins pe o suprafaţă de 500 de metri pătrați. În case, oamenii au resimţit nu doar fumul înecăcios, ci şi aerul fierbinte al incendiului alimentat de 4.000 de anvelope.

Nu se ştie clar ce a aprins-o

Pompierii au intervenit cu patru autospeciale, iar circulația a fost blocată. Totul a pornit de la o maşină electrică lăsată la încărcat. Nu se ştie clar ce a aprins-o, însă, cel mai des, astfel de vehicule ard din cauza unor vulnerabilităţi ale bateriilor litiu ion sau ale staţiilor de încărcare la care sunt conectate. Incendiile însă sunt foarte greu de stins tocmai pentru că aceste baterii îşi generează propriul oxigen şi pot arde chiar și sub jetul de apă.

Articolul continuă după reclamă

"Pe lângă bunurile depozitate pe amplasament, respectiv autoturismul şi ATV-ul parcate în incintă, au mai fost afectate de incendiu încă cinci autoturisme", a declarat Ancuţa Balint, adjunct centru operaţional. La începutul anului, în Capitală, o femeie a murit după ce maşina electrică în care se afla împreună cu soţul ei a luat foc în mers. Flăcările s-au extins atunci extrem de rapid şi la alte trei mașini.