Apar noi detalii şocante despre atacul care a îngenuncheat de durere Polonia! Un tânăr fascinat de ideologii de extremă dreapta este autorul atacului armat din Cracovia. Şi-a executat familia, apoi a declanşat iadul. A ucis şase oameni şi a rănit alţi 15. El a dat semne de violenţă toată viaţa, dar chiar şi aşa, practica tirul sportiv şi avea, împreună cu tatăl lui, 11 arme de foc acasă. Atacul este anchetat ca act terorist, iar autorităţile spun că bilanţul putea fi mult mai mare dacă nu interveneau doi poliţişti. Cei doi eroi au fost răniţi, iar întreaga ţară s-a mobilizat să le doneze sânge.

Filmul atacului începe în Piaţa Centrală din Cracovia. După 20 de secunde de aşteptare, tânărul declanşează masacrul - oameni nevinovaţi, care nu bănuiau nimic, cad ca seceraţi sub o ploaie de gloanţe.

"În momentul în care a venit rafala aia de focuri, atunci și-a dat lumea seama că nu e o petardă și au început să fugă", relatează Cristi Scutariu, jurnalist.

A urmat un traseu mai lung de un kilometru, presărat cu multe alte victime. O femeie a fost doborâtă în faţa unui magazin, iar un tramvai aflat în mers a fost ciuruit de gloanţe. Cursa s-a încheiat după ce agresorul, urmărit de o maşină de poliţie, a făcut accident.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii, înarmaţi doar cu pistoale împotriva atacatorului cu o puşcă automată

A urmat o luptă inegală, pe viaţă şi pe moarte - poliţiştii înarmaţi doar cu pistoale împotriva unei puşti automate. Deşi au fost loviţi de gloanţe, l-au pus la pământ pe agresor.

Cu un ultim efort, unul dintre ei şi-a pus un garou.

"Au înfruntat un infractor înarmat cu o armă automată şi au plătit un preț greu în urma acestui lucru", a declarat guvernatorul regiunii Polonia Mică, Krzysztof Jan Klęczar.

Cine este atacatorul care a lăsat şase victime în urmă

Identificat drept Michal Oksinski, criminalul a fost descris ca un tânăr fascinat de extrema dreaptă, cu convingeri radicale, ultranaţionaliste. Pe haine avea un ecuson cu un schelet cu coarne, o clepsidră într-o mână și o suliță care străpunge o inimă - specialiştii spun că este purtat frecvent de soldați și poate simboliza cruzimea și tenacitatea în luptă. O fostă colegă de şcoală a povestit că l-a văzut desenând oameni spânzuraţi sau persoane care atacau clădirea. Se antrena de două ori pe an la un poligon de tir din apropierea casei.

"În momentul în care ai de-a face cu un individ cu probabil frustrări, probabil probleme psihice, dar care dispune de armament, este destul de uşor să-l convingi să facă astfel de gesturi. Este la fel de adevărat că poate fi o iniţiativă personală, bazată pe cine ştie ce raţionamente pe care nu avem cum să ni le explicăm", spune criminologul Dan Antonescu.

La câteva ore după atac, trupele speciale au descins în locuinţa lui, la 190 de kilometri distanţă de Cracovia, unde au descoperit un alt masacru - înainte de atac, bărbatul şi-a executat în somn părinţii şi sora în vârstă de 20 de ani.

"Duminicile, îl vedeam pe acest bărbat, tatăl și fiul său, urcând în mașină, îmbrăcați în camuflaj, amândoi în camuflaj, cărând niște genți, dar nu m-am gândit că ar putea fi vreo armă în acele genți", mărturiseşte un vecin.

Patru polonezi şi un britanic sunt printre cei ucişi

Patru polonezi şi un britanic sunt printre cei ucişi. Pe lista celor 15 răniţi figurează şi alţi străini, din Marea Britanie, Portugalia, Germania sau Austria. Patru vizitii de pe trăsuri turistice se luptă pentru viaţa lor, la fel ca şi cei doi poliţişti eroi. Oamenii legii au avut însă şi puţin noroc. Doi chirurgi renumiți luau cina la un restaurant din apropiere și s-au grăbit să-i ajute. Unul dintre ei l-a operat pe unul dintre agenţi. La apelul autorităţilor, mii de polonezi au donat sânge.

Jurnalistul Cristi Scutariu este încă sub impresia celor văzute.

"Am văzut că individul ăla trăgea cu arma fix lângă restaurantul unde noi nu am stat fiindcă mie mi-era prea frig şi am zis hai să nu stăm, să mergem", mai spune Cristi Scutariu.

O altă româncă, studentă în Cracovia, spune că vede altfel viaţa acum.

"Am trecut prin aceeași intersecție unde a început tragedia și mă gândeam cât de fragilă este viața în orice secundă. Am vorbit cu prietenii mei. 02.52 Suntem într-un blocaj, nu ştim ce să zicem, ce simţim. În general, e o tristeţe imensă", spune Agneska Cohut, studentă în Cracovia.

În urma atacului, guvernul polonez a ordonat măsuri sporite de siguranţă în capitala Varşovia, dar şi în alte oraşe precum Gdansk.