Se-apropie iarna. Se simte în aer şi în termometre. A fost cea mai friguroasă dimineaţă din această toamnă, iar temperaturile au coborât sub pragul de îngheţ în mai multe localităţi din ţară. La munte, a nins, iar pe creste s-a depus şi un strat de gheaţă. În Masivul Retezat, un tânăr a murit după ce a plecat în drumeţie în haine de stradă.

Zăpada şi gheaţa de pe creste pot fi pericol de moarte pentru cei neexperimentaţi. Şi mai ales, pentru cei neechipaţi. Două echipe de salvamontişti au plecat în căutarea şi recuperarea turistului mort în Masivul Retezat. De necaz dăduseră şi prietenii lui.

Tânărul de 21 de ani, din Timişoara, plecase în drumeţie în trening şi adidaşi. A alunecat pe gheaţă într-o prăpastie.

"Cei trei turişti erau total neechipaţi. În adidaşi, cu haine de stradă. Echipamentul şi lipsa de experienţă şi-au spus cuvântul", spune Ovidiu Bodean (Salvamont Hunedoara).

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În misiune au pornit şi salvamontiştii din Braşov şi Râşnov. Şi în Munţii Bucegi a nins azi-noapte, prin urmare, încă din prima parte a zilei, doi turişti cu răni la picioare au cerut ajutor.

Temperaturile au scăzut sub pragul de îngheţ în mai multe localităţi

În restul ţării, s-a lăsat un frig năprasnic. Temperaturile au scăzut sub pragul de îngheţ în mai multe localităţi din ţară. La Miercurea Ciuc a fost ger.

"Ne-am îmbrăcat cu multe straturi şi cu căciuli şi mănuşi să ne încălzim", spun turiştii.

A fost cea mai rece dimineaţă din această toamnă. Minus 10 grade s-au înregistrat şi la Topliţa, minus 9 la Joseni şi minus 8 la Întorsura Buzăului şi Târgu Lăpuș. Frig a fost şi în Satu Mare, Dej, Rădăuţi, Bistriţa, Bacău şi Braşov.

La Suceava s-au înregistrat minus 6 grade Celsius, iar cei care au pornit la drum de dimineaţă şi-au dezgheţat mai întâi maşinile.

La Galaţi, în schimb, a avut loc un fenomen interesant. Dunărea a fost acoperită de abur, din cauza diferenţelor mari de temperatură dintre apă şi aer.

Vremea va rămâne în continuare rece, iar la altitudini mari sunt aşteptate din nou ninsori. Meteorologii spun însă că de miercuri se mai încălzeşte.