Cursă cu poliţia pe urme, dar şi cu familia în maşină. Un bărbat fără permis i-a pus pe jar pe poliţişti, după ce nu a oprit la semnalele lor. Ar fi făcut orice să scape, deşi iubita era în dreapta, iar copilul de şase ani, pe bancheta din spate. În cele din urmă a fost reţinut. Unul dintre agenţi a fost rănit în timpul intervenţiei.

Urmărirea a început sâmbătă seara. Individul de 36 de ani se îndrepta spre Capitală. La un moment dat, a ajuns la un filtru de poliţie. Bărbatul a fost somat de politisti sa opreasca pe aceasta strada din comuna Cornetu pentru un control de rutina in jurul orei 8 seara. In masina mai erau iubita lui si copilul lor de 6 ani. Cu riscul să îşi pună în pericol familia, individul a apăsat acceleraţia.

Câteva ore mai târziu, agenţii l-au găsit la locuinţa sa

Ba mai mult, l-a acroşat cu autoturismul pe unul dintre poliţişti, care a fost rănit. "Unul dintre polițiști a efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat și l-a acroșat cu autoturismul în zona mâinii", a declarat Andreea Balaş, purtător de cuvânt IPJ Ilfov. Şi-a pierdut urma printre străduţe. Dar nu pentru mult timp. Individul i-a tinut pe politisti pe urmele sale o ora si jumatate. S-a oprit in aceasta parcare din orasul Bragadiru, situatata la 8 kilometri de locul unde a fost vazut prina data de agenti. Aici si-a abandonat masina.

Articolul continuă după reclamă

Câteva ore mai târziu, agenţii l-au găsit la locuinţa sa din Sectorul 5 al Capitalei. După ce l-au identificat, au descoperit că nu avea dreptul de a conduce şi că nu e prima dată când s-a urcat la volan fără permis. În 2023 a mai fost depistat în trafic. Bărbatul are acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.