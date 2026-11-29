Video Incendiu devastator în Gorj. Un copil de numai 3 ani a fost găsit carbonizat
Tragedie cumplită într-o localitate din judeţul Gorj. Un copil de numai trei ani a murit într-un incendiu devastator.
Flăcările au cuprins locuinţa în care se afla micuţul, iar când pompierii au reuşit să ajungă la el, era deja prea târziu.
Trei autospeciale au intervenit pentru stingerea focului, însă salvatorii nu au mai putut face nimic pentru copil. Acum, anchetatorii încearcă să afle cum a izbucnit incendiul.
Una dintre ipoteze este că focul ar fi pornit de la o sobă înfundată, aflată chiar în camera micuţului.
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