Incendiu violent în Vâlcea. Un adult şi un copil au fost găsiti carbonizaţi după ce locuinţa în care stăteau a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge incendiul și pentru a verifica locuința. Din nefericire, echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele două victime. Urmează ca salvatorii să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia și cauza exactă a izbucnirii incendiului.

Un adult şi un copil au fost găsiţi carbonizaţi, joi seară, după un incendiu care a cuprins o anexă dintr-o gospodărie din comuna Livezi, judeţul Vâlcea.

Potrivit ISU Vâlcea, incendiul a izbucnit, joi seară, la o gospodărie din localitatea Livezi, satul Paraienii de Jos. Acolo s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Staţiei de Pompieri Grădiştea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

”Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat că arde generalizat o anexă şi au identificat, din nefericire, 2 victime carbonizate (un adult şi un minor)”, a anunţat sursa citată.

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Incendiul a fost stins.