Peste 3.000 de case vor fi expropriate pentru Drumul Expres Focşani-Brăila. Cu cât vor fi despăgubiţi

Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul Drumului Expres Focşani-Brăila, judeţele Vrancea şi Brăila a fost emisă în data de 1 septembrie de către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Decizia vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de 8.557.483 mp, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit Ziare.com.

"Compania Națională de Investiții Rutiere a emis marți, 01.09.2026, Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Focșani-Brăila", județele Vrancea și Brăila", se arată într-un comunicat de presă al CNIR.

Drumul Expres Focșani-Brăila (73,5 km) este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Master Planul General de Transport al României cu denumirea generică DEx 6, Milcovia Expres, fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța.

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Imobilele vor fi trecute în proprietate publică

"Prin Decizia de expropriere nr. 117/01.09.2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții "Drum Expres Focșani-Brăila", județele Vrancea și Brăila, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român", se precizează în comunicat.

CNIR arată că suprafața expropriată pentru cele 3297 de imobile este de 8.557.483 mp, iar valoarea totală a despăgubirilor este de 35.934.332,76 lei.

"Decizia de expropriere va fi comunicată Primăriilor Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești din județul Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu din județul Brăila și este disponibilă pe site-ul CNIR SA", se menționează în document.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de structuri (poduri/viaducte), șase noduri rutiere (Nodul Focșani-intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila - intersecție Drum Expres Buzău-Brăila), precum și două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

CNIR precizează că valoarea contractului pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila este de 4,29 miliarde lei, finanțare asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Constructorul desemnat este Asocierea SA& PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) - TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB - ARCADA COMPANY SA, contractul având o durată de 42 luni.