Surse: Luca Niculescu, propunerea surpriză a lui Nicușor Dan pentru liderii partidelor

Președintele Nicușor Dan i-a anunțat vineri pe liderii celor patru partide din fosta coaliție de guvernare că ia în calcul nominalizarea lui Luca Niculescu (independent) pentru funcția de premier, au declarat surse politice pentru observatornews.ro.

Președintele Nicușor Dan se apropie de o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, la mai bine de patru luni în care România a rămas fără un Guvern cu puteri depline.

Propunerea "surpriză" făcută de Nicușor Dan

Potrivit unor surse politice, șeful statului i-a anunțat vineri seara pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR că ia în calcul să-l desemneze premier pe Luca Niculescu, fost secretar de stat în MAE și coordonator național pentru procesul de aderare la OCDE.

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Liderii fostei coaliții i-ar fi transmis preşedintelui că analizează varianta, mai spun sursele citate. Din acest motiv, nominalizarea de premier așteptată în weekend nu a mai avut loc, așa cum se vehicula.

Numele lui Luca Niculescu nu este unul complet nou. El a mai fost discutat în contextele guvernelor Tomac și Veştea, când a fost vehiculat pentru portofoliul de la Externe.

Surse politice spun însă că este puțin probabil ca PSD să accepte această variantă. Există o presiune foarte mare din partea unor lideri influenți ca partidul să preia guvernarea și să dea premierul.

În plus, spun surse politice, președintele Nicușor Dan ar fi lansat acest nume în speranța că partidele vor accepta mai ușor alte variante pentru a ieși din blocaj. Numele lui Alexandru Nazare (independent) a fost vehiculat repetat în negocieri.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu (55 de ani), fost jurnalist în perioada 1992-2016, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe instituții media importante din Franța.

În 2022, a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În perioada 2016-2022, a fost ambasador în Franța, Monaco și Andorra.

PSD îl susține pe Sorin Grindeanu

Potrivit surselor Observator, în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, PSD continuă să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Social-democrații ar putea lua însă în calcul și varianta unui premier independent, cu o condiție importantă: portofoliile ministeriale să fie ocupate de reprezentanți ai PSD, potrivit surselor politice.

UDMR ar putea, la rândul său, să susțină un Guvern monocolor PSD, însă fără să intre la guvernare și fără să aibă reprezentanți în Executiv.

În schimb, PNL și USR au transmis că nu vor vota un Guvern PSD, ceea ce complică în continuare negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

Cine a ieșit de pe lista scurtă a președintelui

Lista de nume analizată de președintele Nicușor Dan s-ar fi restrâns.

Potrivit surselor politice, Siegfried Mureșan nu se mai află pe lista scurtă a șefului statului. Aceeași situație ar fi valabilă și în cazul consilierilor prezidențiali Radu Burnete și Eugen Tomac.