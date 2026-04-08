Incendiu într-un bloc din Sighetu Marmației. Peste 80 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit într-un bloc din Sighetu Marmației, afectând tablourile electrice de pe trei niveluri. Pompierii au intervenit, iar peste 80 de persoane au fost evacuate, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 08:34
"Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei a intervenit noaptea trecută, în jurul orei 23:00, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la tablourile electrice ale unui bloc de locuinţe situat pe strada Alexandru Ivasiuc. ​La faţa locului au fost mobilizate ​două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor SMURD", a transmis, miercuri, ISU Maramureş.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără şi degajări mari de fum la nivelul tablourilor electrice pe trei etaje ale imobilului.

"Din cauza fumului care a inundat casa scării, s-a luat măsura de siguranţă a evacuării locatarilor din imobil. S-au autoevacuat 80 de persoane, iar 2 locatari au fost evacuaţi de fortele de intervenţie. Un copil în vârstă de 10 ani şi o femeie au fost asistaţi de echipajul medical aflat la faţa locului, însă nu a fost nevoie ca aceştia să fie transportaţi la spital", a mai transmis sursa citată.

După întreruperea alimentarii cu energie electrică, incendiul a fost lichidat, intervenindu-se la ventilarea spaţiului.

