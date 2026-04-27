Cinci oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce la etajul 8 al unui bloc de 10 etaje din Timişoara a izbucnit un incendiu.

O femeie a fost dusă de urgenţă la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, alături de fiul de 8 ani care a suferit un atac de panică. Alţi doi adulţi şi un minor au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Pompierii au fost nevoiţi să evacueze 12 persoane, în timp ce alte 32 s-au autoevacuat. Cel mai probabil focul a pornit de la o lumânare lăsată nesupravegheată.

