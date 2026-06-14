Dăm scroll non-stop pe aplicații, captivaţi de clipurile tot mai scurte şi mai uşor de reţinut, aparent. În realitate, ce vedem azi… uităm până mâine. Specialiștii spun că atunci când trecem rapid dintr-un clip în altul, nu îi dăm timp creierului să memoreze şi ne pierdem capacitatea de concentrare. Iar asta se poate traduce în pierderi de memorie, anxietate şi chiar depresie.

Ore întregi de scroll, în mijloacele de transport în comun, la birou sau pe canapea. Clipurile de câteva secunde ne fac să pierdem ore fără să ne dăm seama. Sunt rapide, ușor de urmărit și apar unul după altul. Dar există un paradox: cu cât sunt mai scurte, cu atât ne amintim mai puțin din ele.

"Atenţia devine fragmentată şi inevitabil este afectată şi memoria pentru că nu are timp să proceseze acest volum uriaş de informaţii. Adolescenţii sunt cei mai vulnerabili deoarece creierul lor este în dezvoltare", spune Cristian Grigore, psiholog.

Obiceiul care ne învaţă creierul să fie leneş

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"Mă uit pe TikTok. Seara, spunem că stăm 5 minute şi se transformă într-o oră. M-am uitat la clipuri cu pisicuţe, cu porumbei... de multe ori, pur şi simplu dăm scroll", spun tinerii.

Practic, aceste videoclipuri scurte de 10-15 secunde, ne învaţă creierul să fie...leneş.

"Creierul se obişnuieşte cu această viteză, astfel încât orice altă activitate care necesită o perioadă mai lungă de timp precum citittul, învăţatul, ascultarea unei persoane sau chiar urmărirea unui film ceva mai lent devin dificile", spune Cristian Grigore, psiholog.

Timp care nu se mai întoarce, ba mai mult, vine şi cu probleme din ce în ce mai mari. Consecinţele unei memorii tot mai puțin folosite se vor vedea în timp.

Consecinţele se văd în timp

"Pot fi influenţate procesele cognitive: atenţia, memoria, gândirea. Şi componenta emoţională poate să sufere. Sunt tot mai multe persoane care dezvoltă stări de anxietate, chiar şi stări de depresie din cauza acestui deficit de atenţie şi de memorare. Inevitabil, şi stima de sine a acestor persoane începe să scadă. Fiindcă observă că nu mai au aceste abilităţi, aceste competenţe cu care să facă faţă în activitatea profesională", spune Cristian Grigore, psiholog.

Fenomenul este atât de serios încât specialiştii recomandă ca adolescenţii şi adulţi să nu petreacă mai mult de 2-3 ore pe zi pe social media. Dacă nu mai știm unde se duc orele petrecute pe telefon, există o soluție simplă: limitele zilnice de utilizare. Sunt deja în telefonul nostru și ne pot avertiza când petrecem prea mult timp pe rețelele sociale.