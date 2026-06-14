Şah de la Cotroceni. Adrian Veştea, noul premier desemnat. Este anunţul preşedintelui Dan care a venit, în această dimineaţă. Flancat de Eugen Tomac, vechiul premier desemnat şi Adrian Veştea, noul politician mandatat să formeze guvernul, preşedintele Nicuşor Dan a aruncat în aer scena politică şi calculele în parlament. Fără alte consultări cu partidele şi fără să anunţe intenţia, şeful statului l-a scos din ecuaţie pe Ilie Bolojan.

De ce l-a scos Nicuşor Dan din ecuaţie pe Bolojan. Analist: O acţiune ca cea a regelui Carol al II-lea - Hepta

Anunţul a venit, pe nepusă masă, duminică dimineaţă, la ora 9. "Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă, iar în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea".

Şeful statului a schimbat prim-ministrul, şi, odată cu el, şi scenariul negocierilor, chiar în ziua în care Eugen Tomac urma să depună programul de guvernare la Parlament. "Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confrunt şi ce este de făcut. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susţinere solidă în Parlament. Îmi doresc un Guvern politic care să-i asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia prooccidentală", a transmis premierul desemnat, Adrian Veştea.

Furtună în PNL, după anunţul preşedintelui

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Anunţul preşedintelui a stârnit furtuna în PNL. Aflat în vizită la Chişinău, premierul Ilie Bolojan, demis prin moţiune de cenzură, a reacţionat dur.

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD", a scris Bolojan pe Facebook.

Edilul Ciprian Ciucu, un apropiat al lui Bolojan, a scris şi el despre complot şi trădare în partidul naţional liberal. "Complot. Trădare. Ingerință (...) Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum (..) Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei."

În orele care au urmat, însă, taberele s-au regrupat, calculele s-au refăcut, planurile s-au schimbat. În timp ce unii liberali propun excluderea lui Veştea, alţii îşi anunţă susţinerea.

"Acum s-a trecut la acest plan, ăsta era avertsimentul pe care îl lansa taberei Bolojan miercuri seară. Este o acţiune pe care o compar cu cea a regelui Carol al II-lea, din ianuarie 1934, când a numit prim-ministru pe Gheorghe Tătărăscu fără să se consulte cu conducerea PNL tocmai pentru a produce o sciziune. Ce s-a întâmplat? Poziţia regelui s-a întărit. Asta se urmăreşte şi acum", a explicat analistul politic, Cristian Pîrvulescu.

Cine este Adrian Veştea

Adrian Veştea este membru PNL din 1994, a trecut prin toate funcţiile la nivel local, apoi a devenit ministru al dezvoltării, în guvernul Ciolacu, însă a renunţat la mandat pentru consiliul judeţean Braşov.

"Domnul Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative - a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare - de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog", a transmis şeful statului.

Veştea a fost una dintre vocile din PNL care au susţinut imediat după moţiunea de cenzură că partidul trebuie să se întoarcă la masa negocierilor pentru a rămâne la guvernare. "Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară, cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlamentul României".

Nominalizarea preşedintelui ar putea fi atacată la CCR

În spaţiul public a fost ridicată şi problema desemnării lui Adrian Veştea - dacă este sau nu constituţională. A doua nominalizare a fost făcută fără ca partidele să mai fie chemate la alte discuţii. Specialiştii în drept constituţional spun că nominalizarea preşedintelui ar putea fi atacată la CCR, însă prin această mişcare ar prelungi momentul de incertitudine politică. În acest scenariu, AUR cere alegeri anticipate.