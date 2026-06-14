Calcule după mutarea-surpriză a lui Nicuşor Dan. Urmează şedinţe cruciale în PNL, USR şi UDMR

Surpriză uriaşă de la Palatul Cotroceni! Preşedintele Nicuşor Dan a schimbat premierii.... peste noapte. Dimineaţă, la prima oră, Eugen Tomac a renunţat la mandat, iar Şeful statului a făcut pe loc o nouă propunere, fără alte consultări cu partidele politice. Este vorba despre Adrian Veştea, prim-vicepreşedintele PNL.

"Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă, iar în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, duminică dimineaţă. "Vă mulţumesc domnule preşedinte pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică.

Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confrunt şi ce este de făcut. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susţinere solidă în Parlament. Îmi doresc un Guvern politic care să-i asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia prooccidentală", a fost primul mesaj transmis de Veştea, după desemnare.

Scandal pe scena politică, după mutarea-surpriză a lui Nicuşor Dan

Articolul continuă după reclamă

Mutarea-surpriză a preşedintelui a aprins, evident, scandalul pe scena politică. În Partidul Naţional Liberal, se regrupează taberele şi se refac calculele.

Sunt deja două tabere vocale în PNL, una formată în jurul premierului desemnat Adrian Veştea, cealală în jurul lui Ilie Bolojan, premierul demis prin moţiune de cenzură. De aici calculul politic se mută în interiorul PNL. Vis-a-vis de ce se întâmplă în Partidul Naţional Liberal ar putea să decidă şi USR, care şi-a coordonat deciziile politice cu liberalii.

Posibilă ruptură în PNL

Este posibil să fie o ruptură a PNL, care să permită învestirea Guvernului Veştea, de cealaltă parte, Bolojan să plece cu o parte dintre liberali şi o parte dintre politicienii de la USR să îşi facă un pol de dreapta, cel puţin asta susţin politologii.

Mâine va fi convocată o şedinţă la Parlament, la ora 17:00, când sunt chemaţi parlamentarii PNL şi primarii şi şefii de CJ. De cealaltă parte sunt şedinţe şi la USR şi UDMR.