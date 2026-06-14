Moarte fulgerătoare pentru un fost interlop din Brăila. Bărbatul s-a răsturnat cu barca şi nu a mai reuşit să iasă din apele Dunării. Soţia lui a fost cea care a alertat autorităţile. În aceeaşi zonă, un alt tânăr este căutat de câteva zile.

Radu Bogățeanu, zis Romică Cațali, plecase cu barca pe Dunăre ieri la prima oră a dimineţii, alături de un prieten. Indivizii au căzut în apele reci ale fluviului, în apropiere de Insula Mare a Brăilei.

Scafandrii l-au căutat trei ore

"Doi bărbați de 55 de ani din comuna Chiscani și de 47 de ani din comuna Mircea Vodă, s-ar fi aflat într-o barcă pe fluviul Dunărea, iar la un moment dat, barca s-ar fi răsturnat, doar bărbatul de 47 de ani reușind să se salveze", a declarat Teodora Adelina Fătu, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

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Martorii cred că bărbatul a făcut un infarct.

"După ce barca s-a răsturnat, bărbatul nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă, iar soţia a sunat disperată la 112. Trei ore l-au căutat scafandrii în apele Dunării până când l-au găsit, într-un final, fără viaţă", transmite Adrian Obreja, reporter Observator.

"La ora 11:35 bărbatul a fost găsit în zona indicată de martori, fiind predat echipajului de la Serviciul de Medicină Legală Brăila", a precizat Ştefan Stoian, purtător de cuvânt ISU Brăila.

Cine era Romică Cațali

Bărbatul de 55 de ani era un om influent în lumea interlopă. A condus o grupare veche de infractori din Brăila, însă după ce a ispăşit primii ani de închisoare a ales o nouă carieră - cea de frizer.

Ultraj, trafic de persoane şi conducere sub influenţa alcoolului sunt câteva dintre infracţiunile comise de Romică Cațali. În 2006 a atacat împreună cu mai mulţi indivizi câţiva poliţişti şi au spart geamurile unei autospeciale. Atunci au fost potoliţi cu focuri de armă trase în aer. În 2019 a fost prins beat la volan şi condamnat din nou la închisoare cu executare.

Scafandrii militari vor continua o altă misiune pe Dunăre, după ce un tânăr de 26 de ani a dispărut miercuri în apele reci. Momentan zona a fost extinsă şi se încearcă identificarea unor noi locuri în care trupul băiatului ar fi putut rămâne blocat.