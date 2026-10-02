Misiune dificilă pentru pompierii din Sibiu, după ce o hală de sortare şi reciclare a deşeurilor a fost cuprinsă de flăcări. În doar câteva ore, sute de metri pătrați au fost făcuţi scrum.

Din fericire nu au fost victime, însă pentru pompierii sibieni a fost o misiune dificilă, deoarece în hală se află o cantitate mare de hârtie, carton și plastic, materiale inflamabile. Degajările de fum și pericolul le-au făcut pe autorități să emită și un mesaj RO-ALERT.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 23, în Șura Mică, la aproximativ 7 km de Sibiu. Inițial, pompierii au fost anunțați că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Însă, ajunși la fața locului, și-au dat seama că incendiul este cu mult mai puternic și că se manifestă, de fapt, pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați.

Peste 80 de pompieri au intervenit, iar din cauza că incendiul se putea extinde, au fost suplimentate forțele cu mai multe autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD, o autospecială CBRN și una dotată cu roboți de intervenție.