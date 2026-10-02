Incendiu uriaş în centrul oraşului Sankt Petersburg. Flăcările au cuprins un conac istoric, vechi de aproximativ un secol şi jumătate, şi au înghiţit rapid la toate etajele clădirii.

Fumul gros şi flăcările s-au văzut de la kilometri distanţă. Intervenţia pompierilor a fost extrem de dificilă, în condiţiile în care incendiul s-a extins pe o suprafaţă de aproximativ două mii de metri pătraţi.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pentru siguranţă, locatarii unui bloc din apropiere au fost evacuaţi.

Întreaga operaţiune de stingere a flăcărilor a durat aproape şase ore, iar deocamdată, nu se ştie de la ce a pornit focul. Cauzele incendiului urmează să fie stabilite în urma anchetei.