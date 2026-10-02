Vreme călduroasă în toată ţara în octombrie. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele 4 săptămâni

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale, în toate regiunile ţării, pe parcursul următoarelor patru săptămâni, până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor meteorologice publicate vineri. În prima săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în cea mai mare parte a ţării, iar precipitaţiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României.

Potrivit estimărilor pentru intervalul 5 octombrie - 2 noiembrie, în săptămâna 5 - 12 octombrie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice.

În acelaşi interval, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga ţară.

În săptămâna 12 - 19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri pozitive uşor mai accentuate în sud-vestul ţării.

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Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudice şi nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În intervalul 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi peste cele specifice perioadei în întreaga ţară, cele mai accentuate abateri pozitive fiind estimate în jumătatea vestică.

Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu un uşor deficit în regiunile vestice şi nord-vestice.

În ultima săptămână a intervalului, 26 octombrie - 2 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în întreaga ţară.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.