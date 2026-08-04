Şi pentru că este cod roşu de caniculă, riscul incendiilor de vegetaţie este uriaş. Aşa că Departamentul pentru Situații de Urgență transmite o alertă majoră către populaţie.

Autorităţile avertizează că perioadele caniculare şi secetoase favorizează apariţia incendiilor. În acest sens, populaţia este sfătuită să nu utilizeze focul deschis în spaţiile cu pericol de incendiu sau pe timp de vânt puternic, să nu arunce la întâmplare resturile de ţigări şi să nu lase în autoturismele expuse la soare recipiente sub presiune.

O atenţie deosebită trebuie acordată şi persoanelor vulnerabile

Meteorologii spun că disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat, iar în majoritatea regiunilor din ţară nopţile vor fi tropicale. În acest sens, autorităţile recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, să nu vă expuneţi la soare şi efortul fizic intens între orele 11 şi 18:00.

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O atenţie deosebită trebuie acordată şi persoanelor vulnerabile. Vorbim aici despre copii pi persoanele vârstnice care trebuie verificate constant.