Flăcările nu mai cunosc limite în Europa! Regiunea greacă Attica este cuprinsă de un adevărat coşmar de foc, după ce incendiile de vegetaţie au scăpat de sub control. Pompierii duc o muncă titanică, dar, pentru fiecare front stins, vântul puternic deschide altul nou. La intervenţii participă şi 40 de pompieri români. În Franţa, chiar dacă flăcările s-au mai domolit, pericolul NU a trecut. Vântul puternic poate însă oricând să reaprindă liniile de foc.

De patru nopţi, infernul refuză să se stingă în regiunea Attica. Pentru pompieri, fiecare minut câştigat în faţa flăcărilor e preţios. Deja, peste 44.000 de hectare de vegetaţie s-au făcut scrum. În câteva ore, focul a avansat 10 kilometri.

Flăcările au ajuns în satul Psatha

"În spatele meu e satul Psatha, care arde. Acest incendiu care a izbucnit vineri în portul Germanos a trecut dealul şi a mers spre Megara. Vedeţi aceste elicopterele Erickson care iau apă din mare şi încearcă să stingă acest incendiu", a transmis Veronica Tudor, jurnalistă stabilită în Grecia.

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Printre cei care fug din calea flăcărilor sunt inclusiv români.

"Eram cazat aici în partea asta, în satul Psatha. A luat foc. Am fost evacuaţi şi suntem spectatori", a declarat Vasile Corogeanu, român aflat în Grecia.

De la o oră la alta, apar noi fronturi.

"Se depun eforturi mari, cu avioane şi cu mult personal. Cred că vom reuşi, dar în acest moment se dă o luptă grea", a precizat Stelios Friganas, viceprimarul din Megara.

Eforturi depun şi pompierii români mobilizaţi în Republica Elenă.

Români rămaşi fără agoniseala de-o viaţă în Franţa

În Franţa, chiar dacă iadul a trecut cel puţin pentru moment, adevăratul coşmar abia acum începe pentru localnicii întorşi acasă. Printre ruine, oamenii caută cu disperare orice urmă din agoniseala de-o viaţă. Mulţi, inclusiv români... au mai găsit doar cenuşă.

"Am crezut că plecăm doar pentru că era fum. Nu m-am gândit că, atunci când ne vom întoarce, vom vedea asta", a spus Marius, român din Franţa.

"Avem noroc în comparaţie cu mulţi alţii care au pierdut totul", a subliniat un francez.

Vântul puternic poate însă oricând să reaprindă liniile de foc, mai ales în departamentul Var, unde sunt prezenţi şi pompierii români. O mie cinci sute de salvatori sunt în continuare mobilizaţi acolo. Şi incendiile din Gironde şi Aude sunt ţinute sub control.