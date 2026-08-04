Video Mărturia unui român care a fugit din calea flăcărilor care devastează satele din Grecia: "Suntem spectatori"
Flăcările nu mai cunosc limite în Europa! Regiunea greacă Attica este cuprinsă de un adevărat coşmar de foc, după ce incendiile de vegetaţie au scăpat de sub control. Pompierii duc o muncă titanică, dar, pentru fiecare front stins, vântul puternic deschide altul nou. La intervenţii participă şi 40 de pompieri români. În Franţa, chiar dacă flăcările s-au mai domolit, pericolul NU a trecut. Vântul puternic poate însă oricând să reaprindă liniile de foc.
De patru nopţi, infernul refuză să se stingă în regiunea Attica. Pentru pompieri, fiecare minut câştigat în faţa flăcărilor e preţios. Deja, peste 44.000 de hectare de vegetaţie s-au făcut scrum. În câteva ore, focul a avansat 10 kilometri.
Flăcările au ajuns în satul Psatha
"În spatele meu e satul Psatha, care arde. Acest incendiu care a izbucnit vineri în portul Germanos a trecut dealul şi a mers spre Megara. Vedeţi aceste elicopterele Erickson care iau apă din mare şi încearcă să stingă acest incendiu", a transmis Veronica Tudor, jurnalistă stabilită în Grecia.
Printre cei care fug din calea flăcărilor sunt inclusiv români.
"Eram cazat aici în partea asta, în satul Psatha. A luat foc. Am fost evacuaţi şi suntem spectatori", a declarat Vasile Corogeanu, român aflat în Grecia.
De la o oră la alta, apar noi fronturi.
"Se depun eforturi mari, cu avioane şi cu mult personal. Cred că vom reuşi, dar în acest moment se dă o luptă grea", a precizat Stelios Friganas, viceprimarul din Megara.
Eforturi depun şi pompierii români mobilizaţi în Republica Elenă.
Români rămaşi fără agoniseala de-o viaţă în Franţa
În Franţa, chiar dacă iadul a trecut cel puţin pentru moment, adevăratul coşmar abia acum începe pentru localnicii întorşi acasă. Printre ruine, oamenii caută cu disperare orice urmă din agoniseala de-o viaţă. Mulţi, inclusiv români... au mai găsit doar cenuşă.
"Am crezut că plecăm doar pentru că era fum. Nu m-am gândit că, atunci când ne vom întoarce, vom vedea asta", a spus Marius, român din Franţa.
"Avem noroc în comparaţie cu mulţi alţii care au pierdut totul", a subliniat un francez.
Vântul puternic poate însă oricând să reaprindă liniile de foc, mai ales în departamentul Var, unde sunt prezenţi şi pompierii români. O mie cinci sute de salvatori sunt în continuare mobilizaţi acolo. Şi incendiile din Gironde şi Aude sunt ţinute sub control.