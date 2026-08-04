Nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de ziua precedentă, deși prognozele indicau o scădere, a anunțat marți ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta spune că rezultatul confirmă eficiența intervenției de detonare controlată desfășurate luni pe Brațul Bala pentru creșterea debitului Dunării Vechi și alimentarea cu apă a centralei.

Detonarea de la Stânca Pârjoaiei dă rezultate. Miruţă: Nivelul apei la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri - Facebook / Radu Miruţă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, anunță că nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut marți cu 2 centimetri față de luni, deși prognozele indicau o scădere de 2 centimetri, potrivit Mediafax.

"Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r – luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție", a transmis Miruță, pe Facebook.

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Luni, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe Brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice.

Miruță a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic.

Operațiunile continuă pentru creșterea nivelului apei

Intervențiile pentru dirijarea debitului fluviului continuă în zona Brațului Bala. Autoritățile desfășoară în continuare operațiuni de încărcare a barjelor, în cadrul lucrărilor menite să crească nivelul apei pe Dunărea Veche.

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Nivele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, în condiţiile în care prognoza de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în data de 9 august la -233 cm (adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm).

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Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm.