Făcând referire la mitologia greacă, senatorul american John Kennedy a caracterizat aventura fostului director executiv al Nvidia, Jensen Huang, cu o presupusă spioană chineză, drept "cea mai scumpă relaţie sexuală de la Elena din Troia încoace", relatează The Guardian, citat de news.ro.

John Kennedy: Aventura lui Jensen Huang a fost "cea mai scumpă relaţie sexuală de la Elena din Troia încoace" - Profimedia

Aluzia republicanului din Louisiana la figura legendară a cărei atracţie era atât de mare încât a provocat miticul război troian a venit în cadrul unui interviu acordat duminică emisiunii "Meet the Press" de la NBC. Prezentatoarea Kristen Welker l-a întrebat pe Kennedy, cunoscut pentru expresiile sale colocviale, dacă securitatea naţională a SUA a fost pusă în pericol de aventura lui Huang, având în vedere poziţia pe care cipurile companiei sale au ocupat-o în avangarda boomului inteligenţei artificiale.

Huang a demisionat din funcţia de director general al Nvidia la 12 noiembrie

Huang a demisionat din funcţia de director general al Nvidia la 12 noiembrie, după ce au ieşit la iveală acuzaţii privind relaţii extraconjugale cu Alice Huang, suspectată de spionaj în favoarea Chinei, şi cu două angajate ale Nvidia. Alice Huang, cunoscută şi sub numele de Huang Le, a fost director executiv al companiei Megaspeed International. Megaspeed a facilitat vânzări de cipuri în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, încălcând astfel măsurile de control al exporturilor din SUA, unde administraţia Trump a interzis vânzarea către China a cipurilor avansate de inteligenţă artificială.

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La "State of the Union", la CNN, directorul serviciilor naţionale de informaţii din cadrul administraţiei Trump, Jay Clayton, a declarat că suspectează că China a reuşit să obţină cele mai avansate cipuri de IA ale companiei Nvidia. De asemenea, el a afirmat în cadrul emisiunii "Fox News Sunday": "Există cipuri care au ajuns în locuri în care nu ar fi trebuit să ajungă". Kennedy a spus că era "mai puţin interesat de… ce a făcut Huang" decât să-i întrebe pe secretarul pentru comerţ al administraţiei Trump, Howard Lutnick, şi pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, despre modul în care China a reuşit în mod evident să ocolească "măsurile de control al exporturilor" din SUA.

"Domnul Huang… a făcut ce a făcut. Sper că s-a simţit bine. A fost cea mai scumpă relaţie sexuală de la Elena din Troia încoace", a spus Kennedy. Lutnick a fost supus unei anchete pentru că ar fi ignorat avertismentele potrivit cărora Megaspeed făcea contrabandă cu cipuri către China. Alţi lideri ai administraţiei, printre care şi Bessent, au dorit să includă Megaspeed pe o listă neagră comercială - însă Departamentul Comerţului a blocat punerea în aplicare a acestei măsuri.

Kennedy a afirmat că nu poate decât să concluzioneze că şefii Departamentului Comerţului sunt fie "atât de incompetenţi încât nu i-ai pune nici măcar să se ocupe de un food truck" - fie "au permis în mod conştient ca acest lucru să se întâmple". El a spus că doreşte ca Bessent şi Lutnick să depună mărturie sub jurământ în faţa unei comisii a Senatului pentru a "răspunde la câteva întrebări dificile". "Şi dacă secretarul Lutnick ne vinde cipurile, trebuie să înceteze cu asta, după părerea mea", a spus Kennedy. Bessent a declarat în emisiunea de duminică "Face the Nation" de la CBS News că administraţia Trump a ţinut legătura cu conducerea interimară a Nvidia, cu directorii principali şi cu avocaţii, încercând să afle cine era responsabil cu conformitatea în cadrul companiei. "Este de datoria companiei Nvidia să acţioneze rapid în această privinţă, deoarece vrem să ştim cum era cultura organizaţională", a declarat Bessent în cadrul emisiunii.

Kennedy, un fost trezorier al statului Louisiana care şi-a început cariera politică ca democrat, deşi deţine diplome de la Universitatea Vanderbilt, Facultatea de Drept a Universităţii din Virginia şi Universitatea Oxford din Marea Britanie şi este considerat unul dintre cei mai bogaţi senatori americani, înainte de a schimba partidul şi de a deveni un aliat ferm al administraţiei Trump, foloseşte multe dintre expresiile colocviale care au devenit semnătura sa, cu un accent sudic al Statelor Unite.