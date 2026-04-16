Incident dramatic filmat la Iaşi. ATV-ul cu care se plimba un tânăr a luat foc în mers. Băiatul a reuşit să sară de pe el înainte să fie cuprins de flăcări şi a avut mare noroc. Mecanicii spun că, în astfel de cazuri, vehiculul poate exploda în doar cinci secunde.

Flăcările au izbucnit din senin de sub ATV când mai mulţi prieteni se plimbau printr-un cartier boem din Iaşi. Totul s-a întâmplat în faţa stadionului. Cele trei ATV-uri urcau Dealul Copoului. De altfel în zilele de sărbătoare şi cele de weekend, ziua este intens circulată, iar aici este un punct de întâlnire pentru tinerii din oraş şi din împrejurimi.

ATV-ul era condus de un tânăr de 23 de ani care a avut prezenţa de spirit să sară de pe vehicul ca să îşi salveze viaţa. "În faţă este rezervorul şi când a luat foc mai sus era rezervorul. Nu prea am ieşit cu el, ieşeam rar, doar când era cald afară uneori", a declarat Denis Chiru, conducătorul ATV-ului. Deşi proprietarul a sunat imediat la 112, ATV-ul a ars complet până să vină pompierii. Tânărul îl cumpărase acum doi ani şi avea mare grijă de el, aşa că nu înţelege de ce a luat foc.

"Am făcut schimburile şi revizia să îl scot din nou, după iarnă. I-am făcut toate reviziile. Era un hobby de-ale mele. Nu intenţionez să mai achiziţionez", a declarat Denis Chiru, conducătorul ATV-ului. Pompierii l-au anunţat că ATV-ul s-a aprins din cauza unui scurtcircuit. Mecanicii auto avertizează: verificările trebuie făcute doar la un service autorizat, care oferă şi garanţia lucrărilor.

"Foarte foarte important, partea de aprindere, mai ales că pe un astfel de motor, partea de rezervor este sub noi. De la o secundă, la cinci secunde, atât de repede explozia poate să fie", a declarat Marian Mănăilă, service auto. În România sunt înmatriculate aproape 3.000 de ATV-uri în fiecare an.

