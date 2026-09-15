Incident grav produs pe o stradă din Iaşi. Doi copii care se aflau pe aceeași trotinetă au fost la un pas de tragedie, după ce s-au răsturnat pe şosea.

O cameră de bord a surprins momentul în care cei doi se dezechilibrează în timp ce o maşină îi depăşeşte.

Au fost salvaţi şi de reacţia rapidă a şoferului care venea din spate şi a reuşit să frâneze la timp.

"Traficul era lejer în ziua respectivă, fiind weekend, dar după cum se vede circulam cu viteza regulamentară și am păstrat distanța. I-am văzut pe cei doi copii pe trotinetă, aveau ceva viteză, undeva peste 30 km/oră, în estimările mele. Când am ajuns în zona facultăților, cei doi s-au dezechilibrat în mijlocul drumului. Au căzut destul de tare, după cum se ținea unul din ei de spate. Noroc că în spatele lor nu era nicio mașină. Chiar cu câteva secunde înainte, îi depășise un alt șofer. Altfel, nu ar fi avut timp de reacție să oprească la timp. Îi făcea bucăți. Vă spun sincer că m-am speriat foarte tare și mă gândeam ce s-ar fi întâmplat de eram mai aproape de ei. Nu înțeleg. Este nevoie să moară cineva ca să se ia o măsură?", a spus pentru BZI Alexandru Cristian, șoferul care a surprins momentul.

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Minorii circulau cu peste 30 km pe oră în momentul în care s-a întâmplat accidentul.